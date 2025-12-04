Lumea muzicii country se roagă pentru cântărețul Coffey Anderson după ce acesta a anunțat că fosta lui soție, Criscilla, a murit. Criscilla Anderson avea doar 45 de ani și a murit pe 2 decembrie. Ea se lupta cu cancerul de colon din 2019.

Cântăreață de country, moartă la 45 de ani. Suferea de cancer la colon

„Criscilla a definit puterea și lupta ca nimeni altcineva pe planetă”, a scris Coffey, soțul ei, pe Instagram. „Cerul a câștigat o stea astăzi. Mi-a spus înainte să plece: «Dacă vezi un fluture, aceea voi fi eu. Dacă ți-e dor de mine, va apărea un fluture. Amintește-ți… voi fi acolo cu tine.»

„Ne e dor de tine deja. Ne sunt inimile sfâșiate. Mințile ne sunt tulburate. Viețile noastre nu vor mai fi niciodată la fel. Casa e mai liniștită pentru că tu lipsești. Bebelușii sunt rezistenți și la fel de puternici ca întotdeauna. Ne-am descurcat bine cu ei. Așa că dansează cu toată inima ta pe plaja din rai. Fără durere, fără pungă de colostomie, fără neuropatie, fără chimioterapie sau radiații și poți mânca oricât desert vrei fără calorii.”

Coffey a adăugat o ultimă propoziție sfâșietoare.

„Mă bucur că ai ocazia să îi întâlnești pe cei doi bebeluși pe care i-am pierdut…”, a scris el. „Te iubesc mai mult. 143. #cancersucks.”

Familia Anderson a devenit populară atunci când a apărut în seria reality „Country Ever After”, difuzată pe Netflix în 2020. Criscilla a fost dansatoare de hip-hop.

S-a luptat ani de zile cu cancerul de colon

Potrivit publicației Today, prietena Criscillei, Lindsey, îi ținea la curent pe fani despre lupta acesteia pe Instagram. Iar în noiembrie, ea a dezvăluit „diagnosticul terminal”, numind-o pe Criscilla „cea mai puternică persoană pe care am întâlnit-o vreodată”.

„Acum șapte ani i s-au dat doi ani de trăit. Iată-ne, cinci ani după acel prognostic, și ea încă luptă cu o determinare și o grație care ne smeresc pe toți.”

Lindsey a adăugat că Criscilla fusese internată în acel moment pentru „lichid canceros în jurul inimii și un accident vascular cerebral”.

Lindsey a împărtășit marți pe Instagram o declarație de la Criscilla.

„Inima mea este sfâșiată să împărtășesc asta. I-am promis Criscillei că voi merge cu ea pe acest drum ori de câte ori nu va putea sta pe propriile picioare, și mă rog să știe cât de intens a fost iubită. Să îi fiu alături până la sfârșit a fost cea mai mare onoare a vieții mele.”

Ultimele cuvinte lăsate de cântăreață

Iată ce a lăsat scris artista:

„Comunitatea mea dragă. Dacă citiți asta, înseamnă că m-am strecurat în brațele lui Isus — în pace și înconjurată de iubire. Vă rog să nu rămâneți în întunericul acestui moment. Am luptat cu putere și am iubit profund. Nu am dispărut. Sunt acasă. Copiilor mei — inima mea întreagă. Ethan, tu m-ai făcut mamă. Sunt încă lângă tine, te încurajez. Savannah, fata mea bonus — ai fost un dar pe care Dumnezeu știa că îl voi necesita. Emmarie, dansatoarea mea iubitoare de Isus — continuă să dansezi în fiecare anotimp. Everleigh, scânteia mea luminoasă — urmărește-ți visele cu îndrăzneală și fără teamă. Copiii mei… vă veghez. Când un moment se simte cald, familiar sau prea frumos ca să fie o coincidență — aceea sunt eu. Încă sunt mama voastră. Sunt încă a voastră. #fiecarefluture.

Cercului meu de femei — surorile mele. Mulțumesc că m-ați ținut când nu puteam să stau în picioare, că mi-ați șters lacrimile, că m-ați dus la programări și că m-ați făcut să râd. Ați fost mâinile lui Dumnezeu în viața mea timp de ani de zile. Familiei mele… mulțumesc că m-ați iubit necondiționat. Vă rog să aveți grijă unii de alții — dragostea mea încă vă cuprinde. Și ție (Lindsey) — cea mai bună fotografă de pe planetă… mulțumesc că mi-ai surprins viața atât de frumos, an după an. Fără Photoshop, soră — Isus tocmai i-a dat acestei fete aripi! Fiți blânzi unii cu alții. Țineți-mi copiii aproape. Și amintiți-vă: raiul nu este atât de departe pe cât pare. Vă iubesc pe toți. Mereu. – Criscilla.”

