Nicolae Poiană, pionierul fertilizării in vitro din România, a murit. Roxana Ciuhulescu, devastată de decesul medicului: „Un om rar”

Comunitatea medicală românească este în doliu. Conf. univ. dr. Nicolae Poiană, pionier al fertilizării in vitro și mentor pentru generații de medici, s-a stins pe 27 ianuarie 2026. Medicul a adus speranță pentru mii de paciente, lăsând o moștenire impresionantă.

Medicul Nicolae Poiană a murit

România pierde un pionier al medicinei reproductive: Conf. univ. dr. Nicolae Poiană, un simbol al dedicării, empatiei și profesionalismului, s-a stins din viață pe 27 ianuarie 2026.

Cu o carieră de peste 40 de ani, dr Nicolae Poiană a asistat peste 10.000 de nașteri și a realizat sute de proceduri de fertilizare in vitro, oferind speranță cuplurilor care se confruntau cu infertilitatea. Fondator al clinicii Mediplus din 2005, dr. Poiană a creat un mediu în care profesionalismul și empatia erau la baza fiecărui tratament.

Echipa clinicii Mediplus, pe care dr. Poiană a fondat-o, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Astăzi, comunitatea medicală și toate generațiile de paciente pierd un om excepțional — un profesionist de o rară dăruire, un mentor și un prieten de neînlocuit. Moștenirea sa profesională și umană va continua să inspire întreaga echipă și toate generațiile de specialiști care îi urmează pașii”.

Impactul asupra medicinei reproductive

Dr. Poiană a jucat un rol-cheie în dezvoltarea programelor de reproducere asistată în România, fiind membru fondator al mai multor societăți medicale prestigioase, precum Societatea Română de Obstetrică și Ginecologie sau Societatea Română de Medicină Materno-Fetală. Competențele sale în chirurgie laparoscopică, histeroscopie și oncologie ginecologică au fost recunoscute atât în țară, cât și la nivel internațional.

Numeroase persoane publice au ales să fie monitorizate de dr. Poiană, printre care și cântăreața Andra, care a vorbit despre rolul medicului în cele două nașteri ale sale.

„Doctorul Nicolae Poiană o să-l iubesc toată viața, este familia noastră!”, mărturisea artista la nașterea fiicei sale Eva.

Dr. Poiană lasă în urmă o moștenire impresionantă, atât în activitatea clinică, cât și în cea didactică, fiind mentor pentru nenumărați medici.

În 2017, a predat coordonarea clinicii Mediplus către dr. Niculescu, care a transmis un mesaj emoționant: „Plecarea sa lasă un gol imens în comunitatea medicală, dar moștenirea lui profesională și umană va dăinui prin toți cei care i-au fost aproape. Odihnă veșnică, Nicu!”.

Roxana Ciuhulescu, devastată după decesul medicului Nicolae Poiană

Roxana Ciuhulescu, una dintre cele mai cunoscute paciente ale lui dr. Poiană, și-a exprimat durerea pierderii dr Nicolae Poiană.

„Pentru mine, Nicu Poiană a fost nu doar un medic extraordinar, ci un om rar, care m-a ajutat să devin mamă pentru prima dată și care a avut grijă de mine cu o blândețe pe care o voi purta mereu în suflet. Îi voi fi recunoscătoare toată viața pentru felul în care m-a tratat ca pe propria lui fiică”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru Cancan.

„Vestea plecării sale m-a tulburat profund. Gândurile mele se îndreaptă cu multă compasiune către familia lui. Vorbeam în fiecare an, cel puțin de două ori: de ziua lui și de ziua fetelor noastre, născute în aceeași zi, pe 14 februarie — o legătură simplă și frumoasă, care va rămâne mereu vie în inima mea. Noi, pacientele, aveam oricând o legătură cu el, orice urgență. Chiar si dacă pleca în vacanță, mereu răspundea.

Nașterea a fost ușoară pentru mine, cezariană. M-a asistat toată perioada sarcinii. Ana Cleopatra, fetița mea, s-a născut pe 14.02.2008 la ora 14.02. În acel moment am aflat ca și Ilinca, fata lui, era născută în aceeași zi. Mi-a pus copilul în brațe și mi-a zis “să ne trăiască fetele”. Atunci am aflat ca și fata lui este născută de Valentines Day”, a povestit ea.

Roxana Ciuhulescu și-a exprimat regretul pentru decesul medicului și a promis că va fi alături de familia lui în această perioadă dificilă.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace pe acest suflet bun. Sunt și voi fi alături de familia lui, cu toată compasiunea și condoleanțele mele”, a mai spus ea.

