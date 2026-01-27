Ce scria în biletul de adio lăsat de doctorița din București găsită moartă în apartamentul ei. Oamenii din jur vorbesc despre problemele tinerei

Viviana Niță a murit la 39 de ani, iar din primele informații ar fi vorba despre un gest extrem din partea femeii care ar fi decis să își ia viața. Ea era medic radiolog, iar cel care a găsit-o fără suflare în propriul apartament este fostul soț. Doctorița a lăsat și un mesaj de adio. Iată ce scria în bilet.

Doctorița care a murit, bilet de adio

Viviana Niță a fost găsită fără suflare în propriul apartament de către fostul ei soț. Cei doi erau divorțați, dar țineau legătura. Bărbatul a găsit-o în apartamentul ei din nordul Capitalei, în urmă cu două zile. Se pare că femeia avea o pungă pe cap și prima ipoteză este că s-ar fi sinucis.

Citește și: O doctoriță radiolog din București a fost găsită moartă. Descoperirea a fost făcută de către fostul ei soț

Mai mult, ea a lăsat și un bilet de adio, care a fost găsit în apartament. În el, doctorița a scris că îi pare rău. Există informații conform cărora tânăra s-ar fi confruntat cu depresia după divorț și ar fi avut o viață singuratică.

„Îmi pare rău”, a scris doctorița în biletul de adio.

Totodată, s-a aflat faptul că Viviana Niță ar fi încercat să recurgă la acest gest extrem și în trecut. Anchetatorii așteaptă rezultatele analizelor toxicologice.

Citește și: Ștefania Szabo, medicul care a murit în camera de gardă, era în proces cu fostul soț, după divorț. Ce spun colegii tinerei

O vecină a declarat că doctorița părea să fie bine și nu ar fi dat semne că se luptă cu depresia.

„Era foarte bine, era veselă. Din poză am recunoscut-o că ne găseam cu căţelul aici, în parc”, a declarat o vecină, pentru observator-news.

O altă doctoriță a murit în urmă cu câteva luni

Cazul Vivianei Niță vine la doar câteva luni după ce Ștefania Szabo, fostă directoare medicală a Spitalului din Buzău, a fost găsită moartă, la doar 37 de ani. Ea era de gardă și urma să iasă când a fost găsită fără suflare, iar rezultatele anchetei au stabilit că plămânii doctoriței au rămas fără aer.

Citește și: S-a aflat cauza morții medicului Ștefania Szabo. Doctorița nu a făcut accident cerebral vascular din cauza epuizării, așa cum s-a crezut inițial

Mai mult, medicul susținuse o conferință de presă cu o zi înainte să moară. Colegii ei au mărturisit că Ștefania le-a povestit că era obosită și că făcea ture suplimentare adesea. Primele ipoteze au fost că doctorița ar fi suferit un accident vascular cerebral, însă ancheta a eliminat această suspiciune.

Urmărește-ne pe Google News