Minorii din România ar putea avea interzis la fumat în toate spațiile publice, conform unui proiect de lege dezbătut în Senat. Noul act normativ vizează atât țigările clasice, cât și dispozitivele electronice de fumat.

Proiect de lege: Minorii din România nu mai pot fuma în public

Senatul României analizează un proiect de lege care ar putea schimba viața minorilor: interdicție totală pentru fumat și utilizarea dispozitivelor de vapat în spațiile publice, inclusiv cele deschise. Această măsură vizează atât țigările clasice, cât și produsele din tutun încălzit sau alternativele electronice.

Inițiatorii legii au decis să elimine restricțiile pentru adulți în spațiile publice deschise, după ce mai multe instituții au emis avize negative. Astfel, proiectul se concentrează pe reglementări clare și aplicabile, prioritizând sănătatea minorilor.

În plus, legea propusă urmărește să clarifice normele actuale, care interzic fumatul elevilor în unitățile de învățământ. Modificările aduc precizări explicite: interdicția se aplică inclusiv în interiorul incintelor școlare, eliminând confuziile existente.

Cine ar trebui să se mai supună restricțiilor

Restricțiile nu se opresc însă la tineri. Adulții care utilizează produse pe bază de tutun sau înlocuitori, inclusiv dispozitive electronice de vapat, vor fi supuși unor reglementări uniforme în spațiile publice închise, conform proiectului aflat în dezbatere.

Pe lângă sancțiunile financiare, minorii surprinși fumând în spații publice vor primi avertismente sau amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei. Totul depinde de aprobarea finală a Camerei Deputaților.

„Fumătorii care trec la vape ajung să consume chiar de două ori mai mult”, avertizează medicul Beatrice Mahler, citat de Cancan.

