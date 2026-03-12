Tragedie de neimaginat în Botoșani. O mamă a murit în fața școlii copilului ei. Tânăra avea doar 29 de ani. Ce s-a întâmplat

O mamă a murit în timp ce își aștepta copilul să iasă de la școală. Tânăra avea doar 29 de ani și s-a prăbușit în public, iar echipajele medicale care au ajuns la fața locului au încercat să o salveze, însă fără reușită.

Tragedie de proporții în Botoșani. O mămică de 29 de ani a murit

O mămică în vârstă de doar 29 de ani a avut parte de un sfârșit tragic

O femeie în vârstă de 29 de ani s-a prăbușit în fața școlii copilului ei, în Botoșani. Femeia plecase de acasă să își ia băiatul de la școală, iar în fața școlii a leșinat brusc. Cei care erau în preajmă au sunat de urgență la 112.

Citește și: Tragedie în Iași. Un bebeluș a murit la doar două zile după ce a fost externat. Ce spun părinții

Totul s-a întâmplat în fața Liceului Textil din Botoșani, acolo unde învață copilul femeii. La câteva minute după ce a ajuns în fața instituției, femeia s-a prăbușit. Oamenii din jur au sunat la 112, iar paramedicii ajunși la fața locului au încercat să o resusciteze pe femeie aproape o oră.

Din păcate, tânăra a fost resuscitată în fața școlii și în ambulanță, dar din cauza stopului cardio-respirator, medicii au declarat decesul, în cele din urmă.

Care a fost cauza morții

Momentan, nu se cunosc exact detaliile cauzei morții femeii. Apropiații acesteia au spus că în ultima vreme, tânăra se confrunta cu dureri puternice în piept, dar nu știa ce problemă are.

Poliția investighează acest caz și urmează să afle de ce a murit tânăra mămică de 29 de ani. Medicii au făcut precizări privind circumstanțele în care femeia a murit.

”În serviciu de urgență a fost adusă o pacientă în vârstă de 29 de ani, sex feminin în stop cardiorespirator în curs de resuscitare, de către ambulanța cu medic. La ora 12:45 s-a prezentat în serviciul de urgență, s-au continuat manevrele de resuscitare pe aproximativ o oră, stopul fiind ireversibil la manevre și în urma acestora s-a declarat decesul la ora 13:35”, a spus dr. Ramona Guraliuc, medic șef UPU SMURD, conform libertatea.ro.

Femeia nu figura în sistem cu afecțiuni medicale, dar mama ei le-a spus medicilor că s-a plâns de dureri în piept, în ultima perioadă.

„Cauza exactă nu se știe cu certitudine, putem să bănuim că acest stop cardiorespirator a survenit în urma unui infarct, din declarațiile mamei aceasta a prezentat în urmă cu trei zile dureri toracice care ulterior au cedat și i-au permis să-și reia activitatea.

Citește și: Care este, de fapt, cauza morții bebelușului din Iași. Mama lui l-a dus la spital cu febră și a fost trimis acasă de medici

Este practic un semnal de alarmă pe care-l atragem tuturor pacienților care prezintă aceste dureri toracice și care au o simptomatologie atipică, cel mai corect ar fi să se prezinte către un cadru medical specializat care să confirme sau să infirme că această durere aparține cordului sau este de natură nevralgică”, dr. Ramona Guraliuc, medic șef UPU SMURD.

Urmărește-ne pe Google News