Bob Power, nume emblematic din lumea muzicală, a murit la 73 ani

Bob Power, un nume emblematic din industria muzicală, a redefinit sunetul hip-hop-ului și R&B-ului timp de generații. Inginer și producător de înregistrări, profesor universitar și mentor, Power a fost o punte între lumi muzicale. Pe 2 martie 2026, acesta a încetat din viață, la vârsta de 73 de ani.

Bob Power a murit la 73 de ani

Okayplayer, platforma muzicală fondată de Questlove, a împărtășit vestea tristă pe Instagram, descriindu-l pe Power drept „legendarul inginer, producător și muzician, ale cărui lucrări au definit sunetul hip-hop-ului și R&B-ului pentru generații”.

„Influența lui Bob va răsuna în fiecare ritm, fiecare mixaj și fiecare artist pe care l-a inspirat. Odihnește-te în pace, Bob. Muzica, viziunea și moștenirea ta vor trăi pentru totdeauna”, se mai arată în mesajul publicat în mediul online.

Questlove, alături de trupa The Roots, a colaborat cu Bob Power de-a lungul anilor și a transmis un omagiu sincer.

„Suntem devastați. Bob era roata noastră de susținere pentru cum să prezentăm muzică”, a scris artistul pe Instagram.

Erykah Badu, câștigătoare a două premii Grammy pentru piesele produse de Bob Power, a oferit și ea un tribut emoționant: „Călătorește în pace, prieten drag”.

Bob Power a produs și mixat hit-ul ei „On & On” și a contribuit la albumul „Baduizm”.

Citește și: Ce reguli și pedepse are Laura Cosoi pentru copiii ei: „Să vezi ce se culcă instant”

Citește și: Lidia Buble, dezvăluiri rare despre căsătorie și copii: „Eu sunt de modă veche”. Cântăreața formează un cuplu cu afaceristul Horațiu Nicolau

Cine a fost Bob Power

Bob Power s-a născut în Chicago, în 1952, și a descoperit pasiunea pentru muzică la doar 10 ani, când sora lui a primit o chitară pentru a învăța „Blowin in the Wind” de Bob Dylan. În 1965, el și-a convins părinții să-i cumpere o chitară electrică, iar dorința de a explora sunetul l-a condus spre studii de teorie și compoziție clasică la facultatea din St. Louis.

Cariera sa muzicală a început în San Francisco, unde a compus muzică pentru emisiuni TV, inclusiv pentru PBS.

Citește și: Cine este Cristian Zetu, noul iubit al Deliei Salchievici. Este fotbalist și cu trei ani mai mic ca ea

Citește și: Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care a fost dorința neîmplinită a lui Silviu Prigoană înainte să moară: „Toată viața lui și-a dorit ca…”

În 1982, Power s-a mutat la New York, unde a cântat la diverse evenimente, printre care „nunți mafiote în Bensonhurst” și spitale psihiatrice, conform biografiei sale. În 1984, i s-a oferit șansa de a înlocui un inginer de sunet la Calliope Studios. Această oportunitate a fost începutul unei cariere strălucite, colaborând cu artiști precum A Tribe Called Quest, De La Soul și Jungle Brothers.

De-a lungul carierei, Bob Power a lucrat la peste 40 de melodii care au intrat în topuri și la peste 20 de piese care au obținut discuri de platină sau aur. A fost nominalizat la premiile Grammy în 1997 pentru contribuția sa la albumul „Peace Beyond Passion” al lui Meshell Ndegeocello.

Pe lângă contribuțiile muzicale, Power a fost profesor la Institutul de Muzică Înregistrată Clive Davis de la NYU, unde a influențat generații de studenți.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News