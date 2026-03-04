Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care a fost dorința neîmplinită a lui Silviu Prigoană înainte să moară: „Toată viața lui și-a dorit ca…”

Adriana Bahmuțeanu a mărturisit că fostul său soț, Silviu Prigoană, și-a dorit toată viața ca fiii săi să nu se certe după moartea lui. Fosta prezentatoare TV crede că această dorință nu s-a împlinit.

Dorința neîmplinită a lui Silviu Prigoană înainte să moară

Silviu Prigoană, cunoscut afacerist și fost soț al Adrianei Bahmuțeanu, a avut o mare dorință înainte de a muri, o dorință care dezvăluie o latură sensibilă a acestuia. Adriana Bahmuțeanu, jurnalistă și mama a celor doi fii mici ai lui Prigoană, a împărtășit detalii emoționante despre această poveste la podcastul lui Jorge.

Adriana Bahmuțeanu a vorbit deschis despre relația tumultuoasă pe care a avut-o cu Silviu Prigoană, subliniind că, deși căsnicia lor nu a fost lipsită de probleme, cei doi băieți ai lor sunt cel mai frumos rezultat al acestei legături. Totuși, vedeta a mărturisit cu tristețe că relația ei cu fiii săi este acum extrem de dificilă: „Copiii mei sunt total înstrăinați de mine, din păcate. Dar le-am spus și lor, când am avut ocazia și am stat de vorbă, că sunt singurul lucru bun din relația cu tatăl lor. Ei nici măcar nu-mi răspund la salut”.

„Prigoană, toată viața lui, și-a dorit ca…”

În cadrul podcast-ului lui Jorge, Adriana a dezvăluit una dintre marile temeri ale lui Silviu Prigoană: ca fiii săi să ajungă să se certe pe avere. Afaceristul își dorea să își pună lucrurile în ordine înainte de moarte, pentru a evita conflictele între copii.

„Prigoană, toată viața lui, și-a dorit ca acești copii ai lui să nu se certe ca frații Dolănescu. Spunea: «Domne`, eu vreau să îmi pun lucrurile în ordine, să nu se certe copiii mei pe împărțirea bunurilor după ce mor eu». Uite că nu a fost așa” Din păcate, moartea lui subită a împiedicat realizarea acestui plan, este de părere fosta lui soție.

Adriana Bahmuțeanu regretă că s-a căsătorit Silviu Prigoană

Silviu Prigoană mai are doi fii, Horonius și Silvius Prigoană, din mariajul cu Viorica, prima soție, răpusă de cancer. Adriana Bahmuțeanu îi acuză pe fiii cei mari ai lui Silviu că i-a înstrăinat pe băieții ei de ea pentru a obține acces la partea lor de moștenire.

Relația dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană a fost una marcată de suișuri și coborâșuri, iar astăzi jurnalista privește înapoi cu o perspectivă diferită. „Azi, cu mintea de acum, nu aș mai lua-o de la cap. Nu m-aș mai căsători cu Silviu Prigoană. Aș spune «nu» din start. L-aș refuza.”

Ce relație are cu fostul ei cumnat, Dan Prigoană

Pe de altă parte, Adriana a reușit să păstreze o relație bună cu Dan Prigoană, fratele fostului ei soț. Recent, cei doi au fost văzuți împreună, iar jurnalista a avut doar cuvinte de laudă pentru cumnatul său. „Să știți că asemănarea este doar fizică, căci Dan Prigoană este un om extraordinar. Ne-am înțeles bine în toți acești ani, în care nu ne-am văzut des, dar am comunicat. Mi-ar fi plăcut ca fostul soț să aibă caracterul cumnatului.”

Adriana Bahmuțeanu și Dan Prigoană au rămas în contact chiar și după divorțul acesteia de Silviu Prigoană, iar relația lor este una bazată pe respect și înțelegere. „Glumim, râdem, dar intrăm în instanță. O să trecem și peste asta, că am trecut noi și peste alte lucruri mult mai grave”, a adăugat Adriana într-o postare pe Instagram.

