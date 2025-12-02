Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, a murit. Artistul avea 64 de ani

Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan a încetat din viață la vârsta de 64 de ani. Potrivit Gândul, artistul ar fi suferit un accident vascular cerebral, în timp ce se afla acasă. Soția lui a chemat ambulanța, solistul fiind transportat de urgență la Spitalul Pantelimon din București.
Adrian Pleșca s-a stins la spital.
În luna octombrie a acestui an, artistul s-a confruntat cu acuzații de hărțuire. O tânără de 18 ani a susținut că a fost hărțuită de Artan într-un club din București. Adrian Pleșca a transmis pe Facebook că regretă cele întâmplate și și-a cerut iertare celor afectați de comportamentul său.
„Folosesc acest filmuleț pentru a vă spune că regret foarte mult. Câteodată, din cauza diagnosticului, din cauza tratamentului pe care îl iau, mi se întâmplă lucruri mai bizare… În public, câteodată sunt înțeles greșit. Îmi pare foarte rău, cer părților vătămate să mă ierte și să știți că eu lupt cu problema mea. De acum, colegii nu mă vor mai lăsa singur să îmi exprim ideile și vor fi alături de mine”, a spus Artan pe Facebook.
Adrian Pleșca s-a născut pe 31 martie 1961, în București. A început încă de mic să studieze muzica, la grădiniță luând cursuri de vioară, în clasele I-VII lecții de pian, iar în clasa a VIII-a lecții de contrabas.
Deși a fost pasionat de muzică, acesta a urmat cursurile Facultății de Metalurgie din cadrul Universității Politehnice din București și a lucrat la Combinatul Siderurgic din Călărași.