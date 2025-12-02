  MENIU  
Home > Vedete > Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, a murit. Artistul avea 64 de ani

Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, a murit. Artistul avea 64 de ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Dinu
.

Artan, pe numele său adevărat Adrian Pleșca, a murit marți, 2 decembrie, la vârsta de 64 de ani. Acesta a fost fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan.

Artan a murit la 64 de ani

Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan a încetat din viață la vârsta de 64 de ani. Potrivit Gândul, artistul ar fi suferit un accident vascular cerebral, în timp ce se afla acasă. Soția lui a chemat ambulanța, solistul fiind transportat de urgență la Spitalul Pantelimon din București.

Adrian Pleșca s-a stins la spital.

În luna octombrie a acestui an, artistul s-a confruntat cu acuzații de hărțuire. O tânără de 18 ani a susținut că a fost hărțuită de Artan într-un club din București. Adrian Pleșca a transmis pe Facebook că regretă cele întâmplate și și-a cerut iertare celor afectați de comportamentul său.

Mihaela Rădulescu și Gina Pistol au izbucnit în plâns! Smiley nu știa cum să-și mai șteargă lacrimile, iar Horia Brenciu a amuțit. Ce i-a emoționat pe toți
Mihaela Rădulescu și Gina Pistol au izbucnit în plâns! Smiley nu știa cum să-și mai șteargă lacrimile, iar Horia Brenciu a amuțit. Ce i-a emoționat pe toți
Recomandarea zilei

„Folosesc acest filmuleț pentru a vă spune că regret foarte mult. Câteodată, din cauza diagnosticului, din cauza tratamentului pe care îl iau, mi se întâmplă lucruri mai bizare… În public, câteodată sunt înțeles greșit. Îmi pare foarte rău, cer părților vătămate să mă ierte și să știți că eu lupt cu problema mea. De acum, colegii nu mă vor mai lăsa singur să îmi exprim ideile și vor fi alături de mine”, a spus Artan pe Facebook.

Citește și: Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, acuzat de hărțuire. A sărutat fără acord o adolescentă de 18 ani: „O vedeam așa, mai îngândurată”

Avertismentul lui Cristian Tudor Popescu: „Nu este exclusă o victorie”. Rezultatul care ar putea răsturna orice scenariu de până acum, la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune celebrul gazetar
Avertismentul lui Cristian Tudor Popescu: „Nu este exclusă o victorie”. Rezultatul care ar putea răsturna orice scenariu de până acum, la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune celebrul gazetar
Recomandarea zilei

Citește și: Doinița Oancea, pregătită să devină mamă în orice moment. De ce nu a avut până acum copii: „Viața trebuie să fie așa”

Cine a fost Adrian Pleșca

Adrian Pleșca s-a născut pe 31 martie 1961, în București. A început încă de mic să studieze muzica, la grădiniță luând cursuri de vioară, în clasele I-VII lecții de pian, iar în clasa a VIII-a lecții de contrabas.

Deși a fost pasionat de muzică, acesta a urmat cursurile Facultății de Metalurgie din cadrul Universității Politehnice din București și a lucrat la Combinatul Siderurgic din Călărași.

Citește și: Silvia Chifiriuc, elegantă și fermecătoare pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman la 53 de ani

Citește și: S-a aflat! Unde merge toată mâncarea de la Master Chef, după ce chefii gustă din ea. Producătorul show-ului de la PRO TV a deslușit misterul

În octombrie 1982 a început să cânte cu formația „Timpuri Noi”, formație pe care chiar el a fondat-o, împreună cu un prieten din copilărie, Răzvan Moldovan. Așa a devenit cunoscut sub numele de Artan.

Începând cu anii ’90, trupa a început să cunoască serios celebritatea, piesele „Stere” sau „Tanța” răsunând în multe radiouri de la acea vreme.

Din august 1990, artistul a făcut parte din Corul Academic Radio.

În cei peste 40 de ani de carieră acesta a susținut mii de concerte rock. Totuși, el a făcut o pauză de cinci ani, între februarie 2001 și 2006, timp în care a înființat trupa „Partizan”.

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Roxana Moise a murit. Fosta concurentă „Exatlon România” avea doar 39 de ani. „A lăsat în urmă 3 copii”
Roxana Moise a murit. Fosta concurentă „Exatlon România” avea doar 39 de ani. „A lăsat în urmă 3 copii”
Fanatik
Afacerea care l-a făcut pe Marian Aliuță să piardă 5 milioane de euro: ”Dumnezeu mi-a dat un drum nou”
Afacerea care l-a făcut pe Marian Aliuță să piardă 5 milioane de euro: ”Dumnezeu mi-a dat un drum nou”
GSP.ro
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați » Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați » Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
Click.ro
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
TV Mania
Survivor România are prezentator! Antena 1 a făcut anunțul care a șocat fanii: EL îl înlocuiește pe Daniel Pavel după mutarea show-ului de la Pro TV
Survivor România are prezentator! Antena 1 a făcut anunțul care a șocat fanii: EL îl înlocuiește pe Daniel Pavel după mutarea show-ului de la Pro TV
Redactia.ro
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Citește și...
Țara unde se găsește cel mai ”înfricoșător” stadion din lume. Arată ca o ruină, dar încă este folosit
Când se poate suspenda plata pensiei. Situațiile rare care pot lăsa un pensionar fără venituri temporar
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
NATO, pregătită să răspundă „mai ferm” Rusiei. Amiral: Ne gândim să fim mai agresivi
Rapperul american POORSTACY a murit la 26 de ani
Jellybean Johnson, membru fondator al trupei lui Prince, "The Time", a murit la 69 de ani
Pârtii de schi de vis
Prima Doamnă îşi intră în rol! Ce ţinută a avut Mirabela Grădinaru la recepţia de Ziua Naţională. A întors toate privirile!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Doinița Oancea, pregătită să devină mamă în orice moment. De ce nu a avut până acum copii: „Viața trebuie să fie așa”
Doinița Oancea, pregătită să devină mamă în orice moment. De ce nu a avut până acum copii: „Viața trebuie să fie așa”
Silvia Chifiriuc, elegantă și fermecătoare pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman la 53 de ani
Silvia Chifiriuc, elegantă și fermecătoare pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman la 53 de ani
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Cu cine s-a căsătorit Norris Măgeanu, bărbatul cu care Corina Dănilă are un copil. Rianna a împlinit 21 de ani și e superbă. Imagini rare cu tânăra domnișoară
Cu cine s-a căsătorit Norris Măgeanu, bărbatul cu care Corina Dănilă are un copil. Rianna a împlinit 21 de ani și e superbă. Imagini rare cu tânăra domnișoară
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret! Cine este soțul ei, cu 12 ani mai tânăr, și cu ce se ocupă. Și el cunoscut!
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret! Cine este soțul ei, cu 12 ani mai tânăr, și cu ce se ocupă. Și el cunoscut!
Elle
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, gazde la Cotroceni de 1 Decembrie. Ce vedete și influenceri au participat la eveniment și ce ținută specială a purtat partenera Președintelui României. Foto
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, gazde la Cotroceni de 1 Decembrie. Ce vedete și influenceri au participat la eveniment și ce ținută specială a purtat partenera Președintelui României. Foto
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: „Soțul meu este un om bun și blând...„
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: „Soțul meu este un om bun și blând...„
Este în culmea fericirii! La un an de când a născut primul copil, celebra actriță a anunțat că a devenit pentru a doua oară mamă: „Ce experiență nebună...
Este în culmea fericirii! La un an de când a născut primul copil, celebra actriță a anunțat că a devenit pentru a doua oară mamă: „Ce experiență nebună...
DailyBusiness.ro
După întâlnirea SUA-Ucraina din Florida, atenția se îndreaptă asupra lui Putin
După întâlnirea SUA-Ucraina din Florida, atenția se îndreaptă asupra lui Putin
Zeci de mii de locuitori din Prahova, fără apă potabilă de Ziua Națională. Situație critică la Barajul Paltinu
Zeci de mii de locuitori din Prahova, fără apă potabilă de Ziua Națională. Situație critică la Barajul Paltinu
A1.ro
A murit Adrian Pleșca, zis Artan, solistul trupei Timpuri Noi! Cauza decesului și ultimele imagini cu el! Cum s-a filmat
A murit Adrian Pleșca, zis Artan, solistul trupei Timpuri Noi! Cauza decesului și ultimele imagini cu el! Cum s-a filmat
Zodii care primesc vești înfiorătoare chiar înainte de sărbători. E cea mai neagră lună din an pentru ele!
Zodii care primesc vești înfiorătoare chiar înainte de sărbători. E cea mai neagră lună din an pentru ele!
Povestea de iubire dintre Roxana Moise și soțul ei, Laurențiu Moise: „Avem o relație aproape de perfecțiune”
Povestea de iubire dintre Roxana Moise și soțul ei, Laurențiu Moise: „Avem o relație aproape de perfecțiune”
S-a aflat! Unde merge toată mâncarea de la Master Chef, după ce chefii gustă din ea. Producătorul show-ului de la PRO TV a deslușit misterul
S-a aflat! Unde merge toată mâncarea de la Master Chef, după ce chefii gustă din ea. Producătorul show-ului de la PRO TV a deslușit misterul
Cum arată viața lui Marius Țeicu, la câțiva ani de când fiica lui a murit. Cu ce se ocupă la 80 de ani
Cum arată viața lui Marius Țeicu, la câțiva ani de când fiica lui a murit. Cu ce se ocupă la 80 de ani
Observator News
Clienţii, uimiţi de preţurile la peşte. "Cum să coste 40 de lei?"
Clienţii, uimiţi de preţurile la peşte. "Cum să coste 40 de lei?"
Libertatea pentru Femei
Artan, ultimele imagini, ultima postare! Trist, foarte trist! Cum s-a filmat și ce anunța Adrian Pleșca cu doar 4 zile în urmă! Azi s-a stins
Artan, ultimele imagini, ultima postare! Trist, foarte trist! Cum s-a filmat și ce anunța Adrian Pleșca cu doar 4 zile în urmă! Azi s-a stins
Dana Budeanu a postat și a distrus tot în cale! Ce a putut spune după apariția Mihaelei Rădulescu în emisiunea specială de ziua PRO TV: “Un priveghi”. Mesaj devastator
Dana Budeanu a postat și a distrus tot în cale! Ce a putut spune după apariția Mihaelei Rădulescu în emisiunea specială de ziua PRO TV: “Un priveghi”. Mesaj devastator
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Viva.ro
„Am demarat deja acțiuni". Mișcarea secretă a Elenei Udrea aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea decizie: "Singura în cazul căreia...". A reușit să stârnească furtuna
„Am demarat deja acțiuni". Mișcarea secretă a Elenei Udrea aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea decizie: "Singura în cazul căreia...". A reușit să stârnească furtuna
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Nicusot Dan , gest RAR la PARADA!! Nu s-a mai intamplat asta cu un presedinte in ultimii ani
Nicusot Dan , gest RAR la PARADA!! Nu s-a mai intamplat asta cu un presedinte in ultimii ani
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Semnul cancerului pancreatic pe care îl poți observa în toaleta după ce tragi apa
Semnul cancerului pancreatic pe care îl poți observa în toaleta după ce tragi apa
Doliu în muzica românească! A murit o voce marcantă, admirată de generații întregi
Doliu în muzica românească! A murit o voce marcantă, admirată de generații întregi
Ce sporuri sunt obligatorii în România și ce prevede legislația actuală: lista actualizată
Ce sporuri sunt obligatorii în România și ce prevede legislația actuală: lista actualizată
Fructul considerat „cel mai sănătos din lume”: are scor nutrițional 96/100 și beneficii anticancerigene
Fructul considerat „cel mai sănătos din lume”: are scor nutrițional 96/100 și beneficii anticancerigene
TV Mania
Survivor România are prezentator! Antena 1 a făcut anunțul care a șocat fanii: EL îl înlocuiește pe Daniel Pavel după mutarea show-ului de la Pro TV
Survivor România are prezentator! Antena 1 a făcut anunțul care a șocat fanii: EL îl înlocuiește pe Daniel Pavel după mutarea show-ului de la Pro TV
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton