Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, acuzat de hărțuire. A sărutat fără acord o adolescentă de 18 ani: „O vedeam așa, mai îngândurată”
Scandal de proporții în lumea artistică din România, după ce Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, este acuzat de agresiune. O fată de 18 ani a fost hărțuită de artist, care a încercat să o sărută fără consimțământ. Iată cum s-a petrecut totul.
Artan, acuzat de agresiune împotriva unei adolescente de 18 ani
Mama fetei de 18 ani care a fost hărțuită a fost cea care a scris un mesaj pe Facebook despre agresiunea trăită de fiica ei. Mesajul s-a viralizat rapid și s-a aflat că artistul de 64 de ani a încercat să sărute fără consimțământ o tânără.
Totul s-a petrecut în clubul nJoy din București, pe 20 octombrie, la un eveniment deschis publicului. Mama fetei a povestit că Artan a mers la masa la care fiica și prietenii ei stătea și „s-a aplecat peste ea din spate și a încercat să o sărute cu forța și să tragă din țigara ei electronică”.
După ce a plecat de lângă masa adolescenților, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan a mers la o altă tânără pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără consimțământ, a mai povestit mama adolescentei, care este jurnalistă la Școala 9.
„Fiica mea i-a spus că, dacă nu părăsește incinta, va chema poliția. L-a și filmat când spunea, ironic, că «să cheme poliția după ce ajunge la el la masă». Când s-a dus la organizator, acesta a spus că Pleșca «mai face așa ceva» și că o să facă tot ce poate ca Pleșca să nu mai apară în peisaj, dar că locația nu e a lui și, astfel, nu are prea multe pârghii”, povestește mama, în postarea de pe rețeaua de socializare.
Iată ce a scris Adriana Moscu, mama fetei de 18 ani, pe Facebook:
„Ieri seară, 20 octombrie, la un eveniment de open mic, la nJoy Garden & Club, fiica mea de 18 ani a fost hărțuită de artistul Plesca Adrian (aka Artanu’ – Timpuri Noi, Partizan), în vârstă de 64 de ani.
După ce a fixat-o insistent toată seara, a venit la masa ei, s-a aplecat peste ea din spate și a încercat să o sărute cu forța și să tragă din țigara ei electronică. Ea și prietenii ei i-au cerut să plece, dar el a făcut-o abia după insistențe — ca să meargă la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei.
Fiica mea i-a spus că, dacă nu părăsește incinta, va chema poliția. L-a și filmat când spunea, ironic, că „să cheme poliția după ce ajunge la el la masă”. Când s-a dus la organizator, acesta a spus că Pleșca „mai face așa ceva” și că o să facă tot ce poate ca Pleșca să nu mai apară în peisaj, dar că locația nu e a lui și, astfel, nu are prea multe pârghii.
Las clipul mai jos.
Scriu asta pentru că nu vreau ca alte fete să treacă prin același lucru.
A mai pățit cineva ceva similar cu acest individ?”, a scris femeia.
Cum răspunde artistul
Adrian Pleșca a recunoscut că a sărutat „o fată tânără și drăguță” și a declarat că a făcut-o pentru că „o vedea mai îngândurată”.
„Fata cea tânără și drăguță pe care am pupat-o că o vedeam mai așa, mai îngândurată… Avea emoții. Era o întâlnire de poezie și de muzică. Eu sunt mai apropiat, nu țin distanța chiar așa”, a declarat artistul pentru Hotnews.
El a fost întrebat dacă o cunoștea pe fata respectivă și dacă i-a dat voie să o sărute: