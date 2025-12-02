Silvia Chifiriuc, elegantă și fermecătoare pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman la 53 de ani

Silvia Chifiriuc, artista care i-a cucerit inima fostului premier Petre Roman, continuă să impresioneze prin eleganță și rafinament, chiar și la vârsta de 53 de ani. După mai bine de 16 ani de mariaj, cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, iar Silvia reușește să atragă atenția prin aparițiile sale impecabile.

Eleganță și rafinament la orice apariție

Deși timpul a trecut, Silvia pare să fi rămas neschimbată față de anii tinereții. Aparițiile ei publice, dar și imaginile postate pe rețelele sociale, dezvăluie o femeie care își păstrează frumusețea naturală și care pune accent pe stil și rafinament. Eleganța vestimentară și grija pentru detalii o fac să fie mereu în centrul atenției, indiferent de context.

Viața discretă alături de Petre Roman

Retras din politică, Petre Roman își dedică timpul familiei, iar Silvia este sprijinul său constant. Cei doi au împreună un fiu, pe Petrus, și preferă să își trăiască povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor. În ciuda diferenței de vârstă, relația lor s-a consolidat în timp, demonstrând că respectul și echilibrul sunt cheia unei căsnicii durabile.

La 53 de ani, Silvia Chifiriuc este dovada că frumusețea se poate menține atunci când există grijă pentru propria imagine și un stil de viață echilibrat. Artista reușește să transmită prin aparițiile sale un mesaj de feminitate și încredere, confirmând că eleganța nu are vârstă.

Cum se mențin Silvia Chifiriuc și Petre Roman în cea mai bună formă

Petre Roman și Silvia Chifiriuc au dezvăluit, într-o emisiune televizată, secretul prin care reușesc să se mențină într-o formă de zile mari. Cei doi au vorbit despre obiceiurile alimentare care le asigură echilibrul și energia zilnică. Fostul premier a explicat că are un stil de viață disciplinat și simplu: „E foarte atentă la alimentație, nu mănâncă. Bine, și eu la fel, nu mănânc… Nu mănânc dimineața, nu mănânc seara. E o ecuație foarte simplă, câte calorii mănânci, tot atâtea se consumă, simplu” – a spus Petre Roman, citat de Kfetele.

Silvia l-a contrazis cu umor, adăugând: „Ba da, mănâncă dimineața în weekend”, dar a subliniat că și ea urmează un regim echilibrat.

Artista a mărturisit că atunci când consumă mai multe dulciuri în perioada sărbătorilor, compensează prin post cu apă miercurea și vinerea, bazându-se pe fructe și salate. „La mine acasă mama ținea toate posturile și m-am obișnuit așa. Eu dacă mănânc prea multă carne, mănânc o dată sau de două ori pe săptămână cel mult, nu mă simt bine, eu sunt cu salatele, fructele”, a explicat Silvia Chifiriuc.

Cuplul preferă mesele ușoare, mai ales după ora 18:00, și evită excesele, chiar dacă își mai permit mici răsfățuri atunci când sunt plecați. „Ajută foarte mult, după ora 18:00 este foarte important să mănânci ceva lejer, ușor”, a adăugat Silvia. Astfel, disciplina alimentară și echilibrul între plăceri și restricții îi ajută pe Petre Roman și Silvia Chifiriuc să rămână într-o formă excelentă, demonstrând că un stil de viață sănătos este cheia longevității și vitalității.

