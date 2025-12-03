Cântăreața de muzică populară Rodica Grigore a încetat din viață la vârsta de 59 de ani, după ce a pierdut lupta cu cancerul. Aceasta a murit marți, 2 decembrie, după ce în urmă cu o săptămână a fost internată de urgență în spital.
În urmă cu o săptămână, Rodica Grigore a fost transportată de urgență la spital, starea sa fiind una gravă. Atunci, soțul acesteia spera să revină acasă, dar din păcate, solista nu a mai putut lupta cu boala și a decedat.
Îndrăgita solistă de muzică populară a pierdut lupta cu cancerul. Deși părea că va învinge boala, aceasta a recidivat, iar organismul artistei a cedat.
Anunțul decesului a fost făcut de soțul ei, Valerian Grigore, care a transmis un mesaj plin de durere pe rețelele sociale.
„Dragii mei, iubiților! Soția mea Rada, S-A ÎNĂLȚAT LA CERURI, A TRECUT IN VESNICIE, ÎN ETERNITATE. DUMNEZEU SĂ O ODIHNEASCĂ! Este a doua oară când folosesc acest mijloc de comunicare în viață. Îmi este foarte greu, sunt doborât de durere, să trimit acest mesaj. Ea era cea care vă aducea vești despre activitatea noastră profesională…”, a scris soțul Rodicăi Grigore pe Facebook.
„Vă mulțumesc din suflet, tuturor celor care ați ales să fiți alături de noi în cele mai grele clipe, am împletit rugăciunile împreună, ați trimis gânduri bune și frumoase pentru ea. Vă mulțumesc tuturor celor care ați iubit-o, de altfel și ea era un munte, un ocean, un abis de iubire care îl revărsa celor din jur. Vă rog, in continuare să ne rugăm pentru ea, dar acum îl rugăm pe Bunul Dumnezeu, să îi deschidă porțile cele cerești și să o primească în împărăția Sa. Nădăjduiesc că prin suferința prin care a trecut, Dumnezeu o va primi acolo unde se odihnesc drepții care au bine plăcut Lui din veac”, a mai scris Valerian Grigore în mediul online.
„Pentru cei care doresc să își ia rămas bun, pot să o facă la Biserica Teiul Doamnei Ghika din București. Slujba de înmormântare va avea loc pe data 04, 12 2025, joi, ora 12, iar înhumarea va fi în satul Ghermănești din comuna Snagov”, a mai transmis soțul cântăreței.
Sursă foto: Facebook
