Cântăreața de muzică populară Rodica Grigore a încetat din viață la vârsta de 59 de ani, după ce a pierdut lupta cu cancerul. Aceasta a murit marți, 2 decembrie, după ce în urmă cu o săptămână a fost internată de urgență în spital.

Rodica Grigore a murit la 59 de ani

În urmă cu o săptămână, Rodica Grigore a fost transportată de urgență la spital, starea sa fiind una gravă. Atunci, soțul acesteia spera să revină acasă, dar din păcate, solista nu a mai putut lupta cu boala și a decedat.

Îndrăgita solistă de muzică populară a pierdut lupta cu cancerul. Deși părea că va învinge boala, aceasta a recidivat, iar organismul artistei a cedat.

Anunțul decesului a fost făcut de soțul ei, Valerian Grigore, care a transmis un mesaj plin de durere pe rețelele sociale.

„Dragii mei, iubiților! Soția mea Rada, S-A ÎNĂLȚAT LA CERURI, A TRECUT IN VESNICIE, ÎN ETERNITATE. DUMNEZEU SĂ O ODIHNEASCĂ! Este a doua oară când folosesc acest mijloc de comunicare în viață. Îmi este foarte greu, sunt doborât de durere, să trimit acest mesaj. Ea era cea care vă aducea vești despre activitatea noastră profesională…”, a scris soțul Rodicăi Grigore pe Facebook.

„Vă mulțumesc din suflet, tuturor celor care ați ales să fiți alături de noi în cele mai grele clipe, am împletit rugăciunile împreună, ați trimis gânduri bune și frumoase pentru ea. Vă mulțumesc tuturor celor care ați iubit-o, de altfel și ea era un munte, un ocean, un abis de iubire care îl revărsa celor din jur. Vă rog, in continuare să ne rugăm pentru ea, dar acum îl rugăm pe Bunul Dumnezeu, să îi deschidă porțile cele cerești și să o primească în împărăția Sa. Nădăjduiesc că prin suferința prin care a trecut, Dumnezeu o va primi acolo unde se odihnesc drepții care au bine plăcut Lui din veac”, a mai scris Valerian Grigore în mediul online.

Citește și: Atletă, diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul 4, la doar 39 de ani. Kara Goodwin nu a putut face screening-ul care i-ar fi putut salva viața

Citește și: Cine este misterioasa doamnă cu pălărie galbenă. A stat în prima linie la Parada Militară de 1 Decembrie și a dat mâna cu Traian Băsescu

Când va avea loc înmormântarea

Anunțul decesului Rodicăi Grigore a produs un val de durere în rândul fanilor. Acum, familia se pregătește de înmormântare. Interpreta de muzică populară va fi înmormântată joi, 4 decembrie.

Potrivit lui Valerian Grigore, artista va fi condusă pe ultimul drum în jurul orei 12 și va fi înhumată în satul Ghermănești din Snagov.

Citește și: Roxana Moise a murit la 39 de ani. Fosta concurentă de la „Exatlon” avea trei copii

Citește și: Vlad Gheorghe a renunțat la candidatura pentru Primăria Bucureștiului. „Îl susțin pe domnul Ciprian Ciucu!”

„Pentru cei care doresc să își ia rămas bun, pot să o facă la Biserica Teiul Doamnei Ghika din București. Slujba de înmormântare va avea loc pe data 04, 12 2025, joi, ora 12, iar înhumarea va fi în satul Ghermănești din comuna Snagov”, a mai transmis soțul cântăreței.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News