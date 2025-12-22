A murit Eugen Roibu, autorul și realizatorul emisiunii „Pescar Hoinar”

Eugen Roibu, autorul și realizatorul emisiunii „Pescar Hoinar”, a murit, lăsând în urmă o carieră de peste două decenii și o comunitate întreagă de telespectatori care i-au urmărit cu fidelitate munca. Vestea dispariției sale a provocat tristețe atât în rândul colegilor de breaslă, cât și al pasionaților de natură și pescuit, pentru care Roibu devenise o prezență familiară și apreciată.

Un nume emblematic pentru televiziunea dedicată naturii

Eugen Roibu a devenit cunoscut în 2003, odată cu lansarea emisiunii „Pescar Hoinar” la Televiziunea Română. Programul a reușit să îmbine tehnicile de pescuit cu povești despre natură, tradiții locale și destinații spectaculoase, transformând fiecare episod într-o invitație la explorare. Stilul său calm, explicativ și autentic a atras un public divers, de la pescari amatori la iubitori ai mediului înconjurător.

De-a lungul anilor, Roibu a colaborat cu Victor Țăruș și, mai târziu, cu Ștefan Stoica, realizând episoade care au surprins frumusețea Deltei Dunării, a apelor interioare și a comunităților locale. Emisiunea a devenit un reper pentru televiziunea românească dedicată naturii.

Reacția TVR: un mesaj de adio pentru un coleg respectat

Televiziunea Română a transmis un mesaj oficial în care a subliniat contribuția lui Eugen Roibu și impactul pe care l-a avut asupra publicului:

„Din păcate, ne-a părăsit Eugen Roibu, autorul şi realizatorul emisiunii #PescarHoinar, difuzată neîntrerupt din 2003 la Televiziunea Română. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanţe familiei!”

Omagiu din partea colegilor de teren

Ștefan Stoica, coleg și prieten apropiat, a publicat un mesaj emoționant în memoria lui Roibu, evocând momentele petrecute împreună în filmările pentru „Pescar Hoinar”

„A plecat să pescuiască alte ape, prietenul nostru, Eugen Roibu, vocea și omul din spatele ideii Pescar Hoinar… pentru unii dom’ profesor, pentru alții pescarul veșnic începător ce avea noroc, iubitor al Deltei și al pescuitului la știucă. A hoinărit ani de zile alături de Victor Țăruș și apoi împreună cu mine, căutând să trăiască momentul și să-l împărtășească cu telespectatorii ce au fost și sunt alături, emisiune de emisiune. Condoleanțe familiei îndurerate și Dumnezeu să-l odihnească în pace.”

Citeşte şi: Un alpinist român a murit într-o expediție pe vulcanul Nevado Ojos del Salado, la peste 6.500 de metri altitudine

Citeşte şi: Mama Mihaelei Rădulescu a murit la cinci luni de la decesul lui Felix Baumgartner

Citeşte şi: Profesorul universitar și analistul economic Mircea Coșea a murit la 83 de ani

Citeşte și: Jurnalistul și corespondentul de război Peter Arnett, laureat al Premiului Pulitzer, a murit la 91 de ani

Moștenirea unui „hoinar” al apelor

Prin „Pescar Hoinar”, Eugen Roibu a reușit să aducă în casele oamenilor nu doar tehnici de pescuit, ci și o filozofie a vieții în natură. A promovat respectul față de mediu, pescuitul responsabil și bucuria simplă a explorării. Emisiunea sa a documentat competiții, excursii, tradiții și povești ale oamenilor locului, devenind o arhivă vizuală valoroasă pentru cultura pescuitului din România.

Foto – captură video Facebook

Urmărește-ne pe Google News