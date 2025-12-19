Profesorul universitar și analistul economic Mircea Coșea a murit la 83 de ani

Profesorul universitar și analistul economic Mircea Coșea, una dintre cele mai respectate voci din mediul academic și politic românesc, a murit joi, la vârsta de 83 de ani. Vestea dispariției sale a generat un val de reacții și mesaje de condoleanțe, venite atât din zona politică, cât și din partea celor care l-au cunoscut personal sau profesional.

Reacții după anunțul morții

Printre primele persoane publice care au transmis un mesaj s-a numărat deputata AUR Ioana Ramona Bruynseels, care a vorbit cu emoție despre relația pe care a avut-o cu profesorul Coșea.

„Dumnezeu să vă odihnească în pace, domnule profesor! Respect pentru toată contribuția și dăruirea, recunoștință pentru sfaturile pe care întotdeauna mi le-ați dat cu căldură și pentru încrederea nemărginită pe care mi-ați arătat-o. Voi duce înainte ideile și devotamentul dumneavoastră și nu mă voi da bătută. Nu vă vom uita! Condoleanțe celor dragi!”, a scris Bruynseels pe pagina sa de Facebook.

Mesajul ei a fost urmat de numeroase reacții din partea colegilor de breaslă, economiști, foști studenți și oameni care i-au urmărit activitatea de-a lungul anilor.

Ultimele sale cuvinte publice: un elogiu adus medicilor și asistentelor

Pe 4 decembrie, cu doar câteva zile înainte de deces, Mircea Coșea a publicat un mesaj pe Facebook în care povestea că fusese internat la Spitalul Floreasca din cauza unor probleme de sănătate. În acel text, profesorul își exprima recunoștința față de personalul medical care l-a îngrijit.

„Săptămâna trecută am avut probleme de sănătate, ceea ce nu este surprinzător la vârsta mea. Am fost internat la Spitalul Floreasca, etajul 2, salonul 227. Domnul prof. dr. Mircea Beuran, președintele Academiei de Științe Medicale, m-a ‘reparat’ și de această dată”, scria Coșea.

El a vorbit cu admirație despre asistentele medicale, pe care le-a descris ca fiind un exemplu de profesionalism și empatie.

„O săptămână, 24 din 24, am asistat la o activitate de excelență. Doamnele și domnișoarele asistente au performat la cel mai înalt nivel de competență, de responsabilitate și de comportament super civilizat, de o empatie permanentă față de fiecare pacient în parte. Dacă nu ar fi aparent incompatibilă cu «spitalul», pot spune că își practică meseria cu eleganță”, nota acesta.

Mesajul său se încheia cu o reflecție emoționantă despre mândria de a fi român: „De Ziua României, fiind pacient, m-am simțit și eu mândru că sunt român pentru că beneficiam de înalta calitate a muncii unor românce: doamnele și domnișoarele asistente medicale.”

O carieră remarcabilă în mediul academic și politic

Mircea Coșea a fost profesor universitar la Academia de Studii Economice din 1995 și a avut o carieră politică semnificativă. A fost secretar de stat în guvernul Nicolae Văcăroiu între 1993 și 1996, deputat în două legislaturi și membru al Parlamentului European din partea PNL în 2007.

În 1997, alături de Theodor Meleșcanu și Iosif Boda, a fondat partidul Alianța pentru România (ApR), formațiune care a fuzionat ulterior cu PNL.

Pe 6 decembrie, la Târgul de Carte Gaudeamus, profesorul își lansase cel mai recent volum, „Jurnal pe frontul războiului comercial. Studii și analize economice”, o lucrare care avea să devină ultima sa contribuție publică.

Foto – captură Youtube

