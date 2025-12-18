Actorul Gil Gerard a murit la 82 de ani

Actorul american Gil Gerard, cunoscut mai ales pentru rolul principal din serialul SF al anilor ’70 „Buck Rogers in the 25th Century”, a murit la vârsta de 82 de ani, după ce a fost diagnosticat cu o formă rară și agresivă de cancer.

Anunțul făcut public de soția actorului

Soția sa, Janet, a confirmat vestea tristă într-o postare pe Facebook, precizând că actorul s-a stins din viață marți, în locuința lor din statul Georgia.

„În această dimineață, Gil – sufletul meu pereche – și-a pierdut lupta cu o formă rară și extrem de agresivă de cancer. De la momentul în care am aflat că ceva nu este în regulă și până la moartea lui au trecut doar câteva zile”, a scris ea.

Janet, cu care Gerard era căsătorit din 2007, a publicat și un mesaj pe care actorul îl pregătise pentru a fi făcut public după moartea sa: „Viața mea a fost o călătorie extraordinară. Oportunitățile pe care le-am avut, oamenii pe care i-am întâlnit și dragostea pe care am oferit-o și am primit-o au făcut ca cei 82 de ani pe această planetă să fie profund împlinitori. A fost o călătorie grozavă, dar inevitabil una care ajunge la final. Nu irosiți timpul pe lucruri care nu vă aduc bucurie sau iubire. Ne vom revedea undeva în cosmos.”

Gil Gerard, o viață dedicată filmului

Cariera lui Gil Gerard a început în anii ’70, cu reclame TV și roluri mici în filme precum Some of My Best Friends Are… și Man on a Swing. A jucat timp de doi ani rolul doctorului Alan Stewart în telenovela The Doctors și a apărut în producții precum Hawaii Five-O, Ransom for Alice și Little House on the Prairie.

Marea sa șansă a venit odată cu rolul lui Captain William „Buck” Rogers în serialul NBC Buck Rogers in the 25th Century, difuzat între 1979 și 1981. Povestea, inspirată din personajul creat de Philip Francis Nowlan, îl prezenta pe un pilot NASA care, după ce este înghețat accidental timp de 504 ani, este descoperit în anul 2491. Gerard a jucat alături de Erin Gray, Tim O’Connor și Felix Silla.

După succesul serialului, actorul a apărut în producții precum Sidekicks, The Big Easy și Star Trek New Voyages: Phase II. Printre ultimele sale roluri s-au numărat filmul The Nice Guys (2016), cu Russell Crowe și Ryan Gosling, și vocea personajului Megatronus în Transformers: Robots in Disguise (2015).

A fost căsătorit de patru ori

Viața personală a lui Gil Gerard a fost marcată de patru căsătorii. Prima, cu o secretară din Arkansas, a durat doar opt luni în anii ’60. În 1979 s-a căsătorit cu modelul și actrița Connie Sellecca, cu care a avut un fiu, Gilbert, în 1981. După divorțul din 1987, Gerard s-a recăsătorit cu designerul de interior Bobi Leonard, dar mariajul s-a încheiat după un an. Ultima și cea mai lungă căsnicie a fost cu Janet, alături de care a trăit în nordul Georgiei până la sfârșitul vieții.

Foto – Facebook

