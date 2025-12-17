Un medic din Oradea a murit la 42 de ani. Peste o sută de oameni au donat sânge pentru el

Comunitatea medicală din Oradea este în doliu după pierderea unui medic îndrăgit, în vârstă de 42 de ani. Dr. Vharoon Nunkoo Sharma, originar din Mauritius, a decedat marți, 19 decembrie, după o luptă cu o boală gravă, informează Libertatea.

Dr. Vharoon Nunkoo Sharma a murit la 42 de ani

Dr. Carmen Pantiș, șefa Colegiului Medicilor Bihor, a anunțat că Dr. Vharoon Nunkoo Sharma a murit pe Facebook.

„Cu profundă durere în suflet aducem un ultim omagiu domnului doctor Vharoon Nunkoo Sharma, 42 ani, plecat mult prea devreme dintre noi! Drum lin spre stele!”, a transmis Pantiș.

Dr. Sharma a fost internat pe 5 decembrie în stare critică. Prietenii l-au găsit inconștient acasă și au alertat serviciile de urgență. Diagnosticul a fost sever: endocardită acută, șoc septic și insuficiență multiplă de organe.

„Nu s-a mai putut face nimic”

Echipa medicală a depus eforturi intense pentru a-l salva. Lisa Crăiuț, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Județean Clinic de Urgență Bihor, a declarat pentru Bihoreanul: „Nu s-a mai putut face nimic”.

Vestea bolii dr. Sharma a mobilizat comunitatea. Peste 100 de persoane au donat sânge pentru el, demonstrând impactul pozitiv pe care l-a avut asupra pacienților și colegilor săi.

Pierderea dr. Sharma lasă un gol în comunitatea medicală din Oradea. Colegii și pacienții îl vor aminti ca pe un profesionist dedicat și un om cu suflet mare, care și-a dedicat viața îngrijirii celorlalți.

