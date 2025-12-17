Anthony Geary, cunoscut pentru rolul lui Luke Spencer din celebrul serial american General Hospital, a încetat din viață la vârsta de 78 de ani. Actorul s-a stins în urma complicațiilor apărute după o operație suferită cu trei zile înainte.

„A fost un șoc pentru mine, pentru familiile noastre și pentru prieteni. Timp de peste 30 de ani, Tony a fost prietenul meu, tovarășul meu, soțul meu”, a declarat Claudio Gama, partenerul de viață al actorului.

Cariera și rolul care l-a consacrat

Geary a debutat în General Hospital în 1978, într-un rol care trebuia să dureze doar 13 săptămâni. Serialul era aproape de anulare, dar personajul Luke Spencer a devenit rapid central, transformându-se într-un fenomen cultural. Alături de Genie Francis, interpreta Laurei, Geary a format cel mai îndrăgit „supercuplu” al televiziunii de zi. Nunta lor din 1981 a fost urmărită de 30 de milioane de telespectatori, rămânând cel mai vizionat episod din istoria telenovelelor.

„Tony a fost un actor strălucit și a ridicat ștacheta pe care continuăm să o urmărim. Moștenirea lui și a personajului Luke Spencer va dăinui prin generațiile de actori care i-au urmat”, a transmis Frank Valentini, producător executiv al General Hospital.

De-a lungul carierei, Anthony Geary a câștigat un record de opt premii Daytime Emmy, confirmând impactul său asupra televiziunii americane. ABC Entertainment a subliniat că interpretarea lui Luke Spencer „a definit General Hospital și televiziunea de zi”.

Citeşte şi: Jurnalista Simona Popescu a murit la 59 de ani. Mesajul de adio lăsat pentru apropiați. „Sper să nu mă uitați niciodată!”

Citeşte şi: Influencerița Aline Cristina Dalmolin a murit într-un accident rutier grav. Șoferul a fugit de la locul faptei: „O tragedie care putea fi evitată”

Citeşte şi: Soprana Anda-Louise Bogza a murit la 60 de ani: „O voce splendidă, cu sonorități profunde”

„La început, Luke Spencer era un ticălos desăvârșit!”

Născut în 1947, în Coalville, Utah, Geary și-a schimbat prenumele din Tony în Anthony în 1978. A primit o bursă la Universitatea din Utah, iar în timpul facultății a fost distribuit într-o companie de teatru care l-a dus la Los Angeles. Acolo și-a început cariera, apărând în numeroase seriale precum „All in the Family”, „Starsky & Hutch”, „The Streets of San Francisco” sau „The Young and the Restless”.

„La început, Luke Spencer era un ticălos desăvârșit, un punk ieftin care administra un club și lucra pentru mafie. Era un adevărat criminal”, spunea Geary într-un interviu din 1980. Cu timpul însă, personajul său a devenit „simpatic” și „spiritual”, mai ales datorită poveștii de dragoste cu Laura.

De la un rol temporar la un fenomen cultural, Anthony Geary a reușit să marcheze definitiv istoria televiziunii. Prin talentul său, a transformat un personaj controversat într-un simbol al telenovelelor americane, lăsând în urmă o moștenire care va inspira generații întregi de actori și telespectatori.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News