Dumitru Chifiriuc, fost profesor de sport și realizator de emisiuni muzicale, a murit la 73 de ani

Comunitatea culturală și sportivă din Oradea este în doliu după moartea lui Dumitru Chifiriuc, fost profesor de sport, campion de atletism, judoka și realizator de emisiuni muzicale.

Dispariția sa, survenită cu doar câteva zile înaintea sărbătorilor de iarnă, a adus un val de tristețe în rândul celor care l-au cunoscut și l-au ascultat, lăsând în urmă amintirea unui om care a trăit pentru muzică și pentru oameni. Avea 73 de ani.

Un om complet, generos și devotat

Cei care l-au cunoscut l-au descris ca pe un om excepțional. Antrenorul de judo Alexandru Chirilă a declarat: „A fost un om cu totul excepțional. Nu doar prin realizările sale profesionale, ci și prin umanitatea lui și dragostea pentru animale.”

Pentru Dumitru Chifiriuc, muzica nu a fost niciodată doar o ocupație, ci sensul profund al vieții. DJ-ul și jurnalistul Lucian Cremeneanu și-a amintit de entuziasmul cu care acesta venea la radio, în anii 2003–2004, pentru emisiunile realizate la Radio Special/Mix FM: „Pentru el, fiecare emisiune era un moment de bucurie. Albumele rare și poveștile muzicale erau parte din sufletul lui.”

În ultimii ani, Dumitru Chifiriuc a contribuit la expoziția permanentă „Discoteca anilor ’70–’80” de la Muzeul Orașului Oradea și a fost profesor apreciat la Colegiul Național „Mihai Eminescu”. Dincolo de toate rolurile sale, muzica a rămas firul care i-a unit viața, prietenii și amintirea.

Moartea lui Dumitru Chifiriuc lasă un gol imens, dar și o moștenire de pasiune, curaj și dăruire, care va rămâne vie în memoria celor care l-au cunoscut.

Un moment memorabil în noaptea de Înviere

Un episod definitoriu din viața lui Chifiriuc s-a petrecut în 1976, în noaptea de Înviere, când i-a îndemnat pe tinerii aflați la discotecă să meargă la slujbă. Gestul său, considerat un act de curaj într-un regim ateist, i-a adus sancțiuni severe: excluderea din organizațiile studențești și ani întregi de navetă, fără dreptul de a preda în oraș. Cu toate acestea, nu a renunțat niciodată la valorile sale și a continuat să inspire prin educație și cultură.

