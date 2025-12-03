Zi tristă în Partidul Social Democrat. Corneliu Braia, viceprimarul orașului Uricani din județul Hunedoara, a fost găsit mort în propria locuință. Social-democratul a murit la vârsta de 64 de ani.

Un social-democrat a fost găsit mort

Corneliu Braia a fost găsit fără suflare în propria locuință. Momentan, nu se cunosc cauzele decesului și nici circumstanțele în care a acesta a decedat. Reprezentatul PSD în Valea Jiului avea 64 de ani.

El se afla la cel de-al șaselea mandat consecutiv de viceprimar al orașului Uricani. Colegii de muncă l-au văzut ultima oară pe Corneliu Braia înainte de mini-vacanța de 1 decembrie. El trebuia să revină la primărie pe 2 decembrie.

Citește și: Doliu în lumea muzicii din România. Nelu Moldoveanu din Orechestra „Doina Argeșului” a murit

„Am aflat cu profundă durere de dispariţia fulgerătoare a colegului nostru, Corneliu Braia, viceprimarul oraşului Uricani. Plecarea sa atât de timpurie lasă în urmă o tristețe adâncă în inimile tuturor celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el.

Corneliu Braia a fost un om devotat comunităţii, un coleg respectat şi un adevărat sprijin pentru mulţi dintre noi. Îi vom păstra vie amintirea și vom rămâne recunoscători pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni.

Citește și: Moarte fulgerătoare la 23 de ani. Actrița Isabelle Tate a murit după ce a fost diagnosticată cu o boală foarte rară

În aceste clipe grele, transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

Politica, din nou în doliu

Decesul viceprimarului din Uricani vine la scurt timp după ce un alt politician a murit.

Este vorba despre primarul comunei Gogoși, din județul Mehedinți, Jean Rogoveanu. Acesta a murit pe 27 noiembrie, după ce a suferit un stop cardio-respirator în timp ce se juca spre locul de muncă.

Acesta se afla în mașină, pe locul din dreapta și totul s-a întâmplat lângă concubina acestuia.

Citește și: Doliu la TVR. O legendă a televiziunii publice a decedat. Andrei Bacalu a fost vocea primei aselenizări

Femeia a sunat la 112, iar bărbatul a fost resuscitat minute bune, însă nu s-a mai putut face nimic pentru el. Incidentul s-a întâmplat pe dn 56A, pe Calea Hinovei.

Jean Rogoveanu conducea Primăria Gogoși din 2012 și câștigase un nou mandat în iunie 2024, după ce s-a duelat în campania chiar cu fosta soție. Cei doi erau în proces de divorț în timpul campaniei, iar el și-a acuzat fostă soție că a intrat în cursă doar din dorința de răzbunare.

Urmărește-ne pe Google News