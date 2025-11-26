Lumea muzicii din România este mai săracă după ce Nelu Moldoveanu a murit. Dispariția artistului a venit cu o încărcătură extrem de mare pentru toți cei care l-au cunoscut. Fanii, colegii de breaslă și apropiații interpretului au transmis condoleanțe pentru familia acestuia.

Nelu Moldoveanu a murit

Clarinetistul Nelu Moldoveanu a murit la 64 de ani. El era unul dintre cei mai apreciați membri ai Orchestrei „Doina Argeșului”.

Artistul era născut pe 15 octombrie 1961 și a fost un nume emblematic al Orchestrei de muzică populară „Doina Argeșului”

Anunțul morții acestuia a fost făcut de unul dintre colegii de orchestră.

„Cu adâncă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a marelui instrumentist de muzică populară, clarinetistul Nelu Moldoveanu (15.X.1961-24.XI.2025), un nume emblematic al Orchestrei de muzică populară “Doina Argeșului”, au transmis colegii din orchestră.

Cine a fost Nelu Moldoveanu

Nelu Moldoveanu a fost unul dintre cei mai apreciați clarinetiști din România. El provenea dintr-o familie cu rădăcini adânci în muzica populară.

A luat talentul de la bunicul său, Ion Radu, care era cunoscut sub numele Nelu Briceag și era un violonist renumit al Argeșului.

„Venit dintr-o familie cu rădăcini în domeniul muzicii tradiționale românești, Nelu Moldoveanu a moștenit de la bunicul său Ion Radu (Nelu Briceag), violonist renumit al Argeșului, fost elev al lui Ion Matache (din Priseaca, comuna Coşeşti), darul de a duce mai departe sunetul autentic al instrumentului său, transformându-l într-o voce vie a muzicii populare din Argeș-Muscel.”, au mai transmis colegii din orchestră.

Colegii și apropiații artistului au transmis că sunetul clarinetului său va rămâne mereu viu în inimile celui care l-au cunoscut și iubit.

„În aceste clipe de durere, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către cei care l-au cunoscut și l-au iubit, și către toți cei pentru care muzica lui a însemnat alinare și bucurie. Odihnească-se în pace, iar sunetul instrumentului său să răsune pentru totdeauna în amintirea celor care nu îl vor uita.”, au mai transmis colegii lui Nelu Moldoveanu din orchestră.

