O artistă în vârstă de 22 de ani a fost împușcată mortal într-o parcare

Artista în ascensiune Maria de la Rosa, cunoscută sub numele de scenă DELAROSA, a fost împușcată mortal în Los Angeles. Tânăra de 22 de ani se afla într-un vehicul parcat când doi bărbați au deschis focul asupra sa.

Tânără artistă împușcată mortal

O tragedie șocantă a zguduit scena muzicii latine din Los Angeles. Maria de la Rosa, o artistă în ascensiune de 22 de ani, cunoscută sub numele de scenă DELAROSA, a fost împușcată mortal într-un vehicul parcat în cartierul Northridge.

Poliția din Los Angeles a raportat că doi bărbați s-au apropiat de mașina în care se afla De la Rosa și au deschis focul. Artista a decedat ulterior la spital. Alte două persoane din vehicul par să fi fost rănite, dar starea lor nu a fost dezvăluită.

Incidentul a avut loc sâmbătă dimineața.

Moartea artistei a provocat o undă de șoc în comunitatea muzicii latine. Artistul columbian de reggaeton Sharik a scris pe social media: „Te amaré siempre” („Te voi iubi mereu”). Juan Moises, solistul trupei Los Gemelos de Sinaloa, a postat trei emoji-uri cu porumbei în semn de omagiu.

Cariera promițătoare a Mariei

Cu peste 40.000 de urmăritori pe Instagram, DELAROSA era o prezență în creștere în industria muzicală. În august, ea a lansat single-ul în limba spaniolă «No Me Llames». Contul ei de Instagram, cu zeci de mii de urmăritori, arăta o tânără plină de viață și ambiție.

Deyanira de la Rosa, mama Mariei și o instructoare de fitness populară pe Instagram, a oferit un interviu emoționant pentru Telemundo.

„Ea voia să ajute pe toată lumea”, a spus Deyanira.

„Era talentată. Era un suflet bun. Era puternică. Era fericită”, a completat aceasta.

Potrivit NBC News, poliția suspectează că incidentul ar putea fi legat de activitatea unor bande. Cu toate acestea, motivul rămâne necunoscut, iar niciun suspect nu a fost încă arestat. Ofițerul K. Terzes a declarat că ancheta este în desfășurare.

