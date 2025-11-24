A murit Virgil Andriescu, unul dintre cei mai apreciați actori români: „A luminat scena și ecranul românesc timp de peste cinci decenii”

Virgil Andriescu, unul dintre cei mai apreciați artiști ai teatrului românesc, a murit la vârsta de 89 de ani. Actorul a fost omagiat de Teatrul de Stat din Constanța.

Virgil Andriescu a murit la 89 de ani

Virgil Andriescu, actor de teatru și film și autor de memorii, s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Teatrul de Stat din Constanța, unde a activat timp de 35 de ani, l-a omagiat într-un mesaj pe rețelele sociale.

„Cei care l-au cunoscut sau i-au fost prieteni l-au auzit spunând, de multe ori, că «ACTORII NU MOR NICIODATĂ». Cu adevărat ei trăiesc în memoria spectatorilor care au vibrat și au împărțit cu ei energia inefabilă a fiecărei reprezentații de teatru. Trăiesc în filmele pe care le văd generații la rând, trăiesc în cronicile scrise și trăiesc în sufletele partenerilor de scenă”, a transmis Teatrul de Stat din Constanța, în mediul online.

Trupul regretatului actor a fost depus la Casa Albastră, lângă Cimitirul Central din Constanța, pentru cei care doresc să își ia rămas-bun.

Virgil Andriescu a fost distins cu titlul de Cetățean de Onoare al județului Constanța în 2020 și cu titlul de Artist Emerit al Teatrului Constănțean în 2023, potrivit Libertatea. În același an, a primit Premiul pentru Întreaga Carieră la cea de-a XIV-a ediție a Premiilor Gopo. Într-un mesaj emoționant, organizatorii Premiilor Gopo au declarat: „Ne luăm rămas-bun de la actorul Virgil Andriescu, care a luminat scena și ecranul românesc timp de peste cinci decenii. Drum lin printre stele”.

Citește și: Cântăreața italiană Ornalla Vanoni a murit la vârsta de 91 de ani

Cariera lui Virgil Andriescu

Virgil Andriescu s-a născut pe 26 aprilie 1936, la Botoșani, și a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică «I.L. Caragiale» în 1963. După absolvire, a fost angajat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. În 1965, a devenit membru al Teatrului de Dramă din Constanța, unde a jucat până în anul 2000, cu o scurtă perioadă în care a activat la Teatrul Giulești. Între 1998 și 2000, a ocupat funcția de director al teatrului constănțean, conform informațiilor oferite de Teatrul de Stat din Constanța.

De-a lungul carierei, Virgil Andriescu a interpretat peste 30 de roluri, dintre care șase principale în filme artistice de lungmetraj și șapte principale în filme de televiziune. Printre filmele sale de referință se numără „Labirintul” (1980), „Orele unsprezece” (1985), „Luminile din larg” (1986), „Umbrele soarelui” (1986) și „Privește înainte cu mânie” (1993).

Activitatea literară

Pe lângă cariera sa în teatru și film, Virgil Andriescu a fost și autor de memorii. Prima sa carte, „O viață așa cum s-a nimerit”, a fost publicată în 2022, urmată de „Întâmplări adevărate cu și fără chițibușuri”, în 2023. Al treilea volum, intitulat „Șapte gânduri pentru un timp pierdut”, urmează să fie lansat postum.

Virgil Andriescu rămâne un simbol al teatrului românesc, un artist care a marcat scena și cinematografia timp de peste cinci decenii.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News