Ornella Vanoni, celebra cântăreață italiană, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. Artista, cunoscută pentru hitul ‘L’appuntamento’, a murit în urma unui stop cardiac la domiciliul său din Milano.

Ornella Vanoni a murit la 91 de ani

Lumea muzicii italiene este în doliu. Ornella Vanoni, una dintre cele mai iubite artiste din Italia, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Cântăreața a suferit un stop cardiac în locuința sa din Milano, potrivit ABCNews.

Cu o carieră impresionantă de peste șase decenii, Vanoni a lăsat o amprentă de neșters în industria muzicală.

Născută la Milano în 1934, Ornella și-a început drumul artistic în teatru. Debutul său pe scenă a avut loc în 1956, după ce s-a înscris la Academia de Arte Dramatice. Talentul său a fost rapid remarcat, iar la sfârșitul anilor ’50 a devenit cunoscută pentru interpretarea canzoni della mala, cântece despre lumea interlopă milaneză.

Citește și: Ioniță de la Clejani, prima apariție publică de la problemele de sănătate și scandalul cu Fulgy

Citește și: Alexia Eram, declarații rare despre iubit. Cu ce se ocupă tânărul: „Eu lucrez cu el”

Ascensiunea către celebritate

Anii 1960 au adus succesul comercial pentru Ornella. Hiturile „Senza fine” și „Che cosa c’è”, scrise de Gino Paoli, au propulsat-o în topuri. Colaborarea cu Paoli a fost una de lungă durată și extrem de fructuoasă.

În 1964, Vanoni a câștigat Festivalul Cântecului Napolitan cu piesa „Tu si na cosa grande”. Festivalul Sanremo a fost o altă scenă importantă pentru artistă. A participat de opt ori, obținând locul al doilea în 1968 cu „Casa Bianca”. Succesul său a depășit granițele Italiei, vânzând peste 55 de milioane de discuri de-a lungul carierei.

Ornella Vanoni nu s-a limitat doar la muzică. A jucat în filme și emisiuni TV, explorând diverse genuri muzicale. Colaborarea sa cu artiști brazilieni pentru albumul „La voglia, la pazzia, l’incoscienza e l’allegria” din 1976 a fost inclusă în topul celor mai bune 100 de albume italiene de către revista Rolling Stone.

În anii ’80, Vanoni a preluat controlul total asupra carierei sale. A început să scrie versuri și să creeze albume conceptuale. Eforturile sale au fost răsplătite cu premii prestigioase, inclusiv Premiul Tenco pentru cea mai bună cântăreață-compozitoare.

Citește și: Celia, confesiuni emoționante. Artista a pierdut două sarcini: „Credeam că nu o să se mai întâmple”

Citește și: Mihaela Rădulescu și Loredana Groza, imagini rare împreună. Cum au fost surprinse cele două vedete

Moștenirea artistică a Ornellei Vanoni

Ornella Vanoni lasă în urmă o moștenire muzicală impresionantă. Ministrul italian al culturii, Alessandro Giuli, a descris-o ca fiind una dintre „cele mai originale și rafinate artiste” ale țării. Vocea sa unică și talentul interpretativ au marcat istoria muzicii italiene.

Hiturile sale, precum «L’appuntamento” și „La musica è finita”, vor continua să răsune în inimile fanilor. Cariera sa diversă, care a inclus muzică, teatru și film, a inspirat generații întregi de artiști.

Ornella Vanoni va rămâne în memoria colectivă nu doar ca o mare artistă, ci și ca o femeie puternică, care a reușit să se reinventeze constant de-a lungul unei cariere de peste 60 de ani. Francheța, umorul și pasiunea sa pentru artă au făcut-o iubită de public până în ultimele clipe ale vieții.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News