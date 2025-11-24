Ornella Vanoni, celebra cântăreață italiană, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. Artista, cunoscută pentru hitul ‘L’appuntamento’, a murit în urma unui stop cardiac la domiciliul său din Milano.
Lumea muzicii italiene este în doliu. Ornella Vanoni, una dintre cele mai iubite artiste din Italia, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Cântăreața a suferit un stop cardiac în locuința sa din Milano, potrivit ABCNews.
Cu o carieră impresionantă de peste șase decenii, Vanoni a lăsat o amprentă de neșters în industria muzicală.
Născută la Milano în 1934, Ornella și-a început drumul artistic în teatru. Debutul său pe scenă a avut loc în 1956, după ce s-a înscris la Academia de Arte Dramatice. Talentul său a fost rapid remarcat, iar la sfârșitul anilor ’50 a devenit cunoscută pentru interpretarea canzoni della mala, cântece despre lumea interlopă milaneză.
Anii 1960 au adus succesul comercial pentru Ornella. Hiturile „Senza fine” și „Che cosa c’è”, scrise de Gino Paoli, au propulsat-o în topuri. Colaborarea cu Paoli a fost una de lungă durată și extrem de fructuoasă.
În 1964, Vanoni a câștigat Festivalul Cântecului Napolitan cu piesa „Tu si na cosa grande”. Festivalul Sanremo a fost o altă scenă importantă pentru artistă. A participat de opt ori, obținând locul al doilea în 1968 cu „Casa Bianca”. Succesul său a depășit granițele Italiei, vânzând peste 55 de milioane de discuri de-a lungul carierei.
Ornella Vanoni nu s-a limitat doar la muzică. A jucat în filme și emisiuni TV, explorând diverse genuri muzicale. Colaborarea sa cu artiști brazilieni pentru albumul „La voglia, la pazzia, l’incoscienza e l’allegria” din 1976 a fost inclusă în topul celor mai bune 100 de albume italiene de către revista Rolling Stone.
În anii ’80, Vanoni a preluat controlul total asupra carierei sale. A început să scrie versuri și să creeze albume conceptuale. Eforturile sale au fost răsplătite cu premii prestigioase, inclusiv Premiul Tenco pentru cea mai bună cântăreață-compozitoare.
Ornella Vanoni lasă în urmă o moștenire muzicală impresionantă. Ministrul italian al culturii, Alessandro Giuli, a descris-o ca fiind una dintre „cele mai originale și rafinate artiste” ale țării. Vocea sa unică și talentul interpretativ au marcat istoria muzicii italiene.
Hiturile sale, precum «L’appuntamento” și „La musica è finita”, vor continua să răsune în inimile fanilor. Cariera sa diversă, care a inclus muzică, teatru și film, a inspirat generații întregi de artiști.
Ornella Vanoni va rămâne în memoria colectivă nu doar ca o mare artistă, ci și ca o femeie puternică, care a reușit să se reinventeze constant de-a lungul unei cariere de peste 60 de ani. Francheța, umorul și pasiunea sa pentru artă au făcut-o iubită de public până în ultimele clipe ale vieții.
Sursă foto: Profimedia
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.