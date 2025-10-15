Andrei Bacalu, celebrul jurnalist TVR cunoscut pentru transmiterea în direct a primilor pași ai omului pe Lună în 1969, a decedat. Anunțul a fost făcut de Televiziunea Română, unde acesta a lucrat timp de mai mulți ani. Iată ce s-a întâmplat.

Andrei Bacalau a murit

Televiziunea Română este în doliu, după ce Andrei Bacalu, un reputat jurnalist, s-a stins din viață.

Televiziunea Română a anunțat decesul lui Andrei Bacalu, una dintre figurile marcante ale instituției și un nume de referință în jurnalismul românesc. În 1969, România a fost singura țară din blocul estic care a transmis în direct misiunea Apollo 11, eveniment prezentat de Bacalu.

„De azi, Televiziunea Română este mai săracă”, a scris TVR.

Acum 56 de ani, aselenizarea misiunii Apollo 11 a reprezentat unul dintre momentele definitorii ale secolului XX. Pe 20 iulie 1969, Neil Armstrong și Buzz Aldrin au devenit primii oameni care au pășit pe suprafața Lunii. Transmisiunea evenimentului a fost urmărită și în România, grație jurnalistului Andrei Bacalu, care a relatat în direct pentru Televiziunea Română. Dintr-un studio simplu, Bacalu a prezentat desfășurarea misiunii și a intrat în inimile oamenilor drept jurnalistul care a relatat primii pași pe lună în România.

„Maratonul spațial desfășurat în studiourile Televiziunii Române era trăit la cele mai înalte cote nu doar de echipa de profesioniști, ci și de populație”, povestea Bacalu, într-un interviu acordat Jurnalului Național în 2012.

Era medic de profesie

Andrei Bacalu a intrat în istorie drept jurnalistul care a relatat primii pași pe lume. Însă el a făcut mai mult decât să traducă. A oferit telespectatorilor o mulțime de cunoștințe tehnice și științifice despre momentul istoric.

El era de profesie medic, însă televiziunea l-a atras mereu. A fost descoperit de Tudor Vornicu, alături de care a realizat mai multe emisiuni de știință până în 1983, când i s-a interzis să mai apară păr sticlă.

„Andrei Bacalu a menținut Televiziunea Română la un standard ridicat de profesionalism într-o perioadă cu multe restricții ideologice”, a scris președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

Și jurnalista Marina Constatinoiu a vorbit despre Andrei Bacalu cu admirație.

„A fost un om absolut minunat, o enciclopedie, un om cu un umor nebun, un suflet imens, despre care mi-e greu să găsesc cuvinte acum, bulversată de veste, a plecat să se odihnească puțin. Sau poate să mai citească un munte de cărți, așa cum era obișnuit. Dar într-o lume, sper, mai bună decât asta.”

Ea a spus că îl considera ca pe un membru al familiei și îi era foarte apropiat.

„Îmi era foarte apropiat, îl consideram parte din familie, ca pe toți ai lui. L-am iubit și-l voi iubi, și nu voi uita niciodată clipele petrecute împreună și anii de colaborare la Jurnalul Național! Sunt alături de Manuela și Daniel, dar și de nepoții și nepoatele lui, pe care îi iubea atât!”, a spus jurnalista Marina Constatinoiu.

