Televiziunea Română a anunțat trecerea în neființă a jurnalistului Sandrino Gavriloaia, unul dintre cei mai apreciați realizatori de emisiuni culturale din cadrul instituției.

Sandrino Gavriloaia – o viață dedicată culturii și televiziunii

Vestea a fost făcută publică prin intermediul unei postări în mediul online, pe pagina de Facebook TVR Cultural.

“Ne-a părăsit Sandrino Gavriloaia, jurnalist și autor al multor documentare și emisiuni culturale realizate la TVR. A semnat seria de televiziune ‘Călător în Orient’, a publicat volumul ‘Călătorii orientale’ și a scris poezie, colaborând cu LiterNet.

A fost un coleg discret, dar mereu prezent cu idei și pasiuni, un povestitor care a știut să aducă lumea mai aproape de noi. Îi vom simți lipsa. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul postat pe pagina TVR Cultural.

În lumea jurnalismului cultural românesc, puține nume au reușit să se impună cu discreție și profunzime așa cum a făcut-o Sandrino Gavriloaia. Plecarea sa dintre noi lasă în urmă nu doar o carieră impresionantă, ci și o amprentă subtilă, dar durabilă, asupra modului în care poveștile lumii au fost aduse în fața publicului român.

Sandrino Gavriloaia și-a început parcursul profesional în cadrul Televiziunii Române în anul 1995, unde a activat ca realizator, scenarist și producător. De-a lungul anilor, a creat numeroase documentare și emisiuni culturale care au explorat teme diverse, de la istorie și tradiții, până la spiritualitate și călătorii. Printre cele mai cunoscute proiecte ale sale se numără seria „Călător în Orient”, o incursiune vizuală și narativă în spații pline de mister și simbolism.

Scriitor și poet – o voce aparte în peisajul literar

Dincolo de munca sa în televiziune, Gavriloaia a fost și un autor dedicat. A publicat volumul „Călătorii orientale”, în care și-a transpus experiențele și reflecțiile într-un stil literar rafinat. Poezia a fost o altă formă de expresie prin care și-a manifestat sensibilitatea și profunzimea gândirii, colaborând cu platforme literare și aducând în fața cititorilor o voce autentică și meditativă.

Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un coleg discret, dar mereu implicat, cu o capacitate remarcabilă de a transforma ideile în proiecte valoroase. A fost un povestitor care a știut să apropie lumea de privitor, să o facă accesibilă și relevantă. Prin munca sa, a contribuit la consolidarea unei televiziuni culturale care nu doar informează, ci și inspiră.

Ultimul omagiu

Originar din orașul Câmpina, județul Prahova, Sandrino Gavriloaia va fi condus pe ultimul drum marți, 19 august, la Capela Cimitirului Bobâlna. Cei care l-au apreciat și l-au cunoscut sunt invitați să-i aducă un ultim omagiu, într-un moment de reculegere și recunoștință pentru tot ceea ce a oferit.

