Actorul britanic Terence Stamp, una dintre figurile marcante ale cinematografiei internaționale, a murit la vârsta de 87 de ani. Cunoscut publicului larg pentru rolul generalului Zod din „Superman” și pentru numeroase alte apariții în filme de referință, Stamp a avut o carieră de peste șase decenii, care i-a adus recunoaștere și apreciere în întreaga lume, astfel că vestea morții i-a îndurerat pe mulți.

Familia actorului britanic Terence Stamp a confirmat decesul acestuia printr-un mesaj public, în care a anunțat că starul s-a stins din viață pe 17 august 2025, la vârsta de 87 de ani. Membrii familiei au transmis vestea cu discreție, menționând doar data morții, fără a oferi alte detalii.

Anunțul familiei a stârnit reacții puternice în rândul fanilor și al celor care l-au admirat de-a lungul carierei. Vestea a adus multă durere în comunitatea cinematografică, dar și în inimile celor care l-au urmărit pe marele ecran. Mulți îl știau drept un actor de o sensibilitate aparte, a cărui prezență și talent vor rămâne mereu vii în amintirea publicului, după acest anunț trist.

„Lasă în urmă o operă extraordinară, atât ca actor, cât și ca scriitor, care va continua să emoționeze și să inspire oamenii în anii care vor urma. Cerem să ne păstrăm intimitatea în aceste momente triste”, a spus familia lui Terence Stamp, potrivit Reuters.

A avut o carieră de succes și era renumit pentru producțiile în care a jucat

Terence Stamp și-a început cariera cinematografică la începutul anilor 1960, impunându-se rapid ca una dintre vocile distincte ale generației sale. A debutat în filmul „Billy Budd” (1962), rol care i-a adus o nominalizare la Oscar și aprecierea criticilor internaționali. De-a lungul deceniilor, a interpretat personaje memorabile, rămânând în conștiința publicului mai ales prin rolul generalului Zod din „Superman” (1978) și „Superman II” (1980). Versatilitatea sa l-a făcut să alterneze între producții de mare succes la Hollywood și filme de autor, colaborând cu regizori importanți ai epocii. Cu o carieră de peste șase decenii, Stamp a fost recunoscut drept unul dintre cei mai respectați actori britanici ai generației sale.

Cine a fost Terence Stamp

Terence Stamp s-a născut la Londra, la 22 iulie 1938, fiind fiul unui marinar pe remorcher. În copilărie, a trăit în plin context al celui de-Al Doilea Război Mondial, trecând prin bombardamentele care au lovit capitala britanică.

După finalizarea studiilor, a lucrat o perioadă în publicitate, înainte de a urma cursurile unei școli de teatru, pe care a reușit să le înceapă grație unei burse. Debutul său pe marele ecran a avut loc la începutul anilor 1960, iar talentul său i-a adus rapid recunoaștere, chiar dacă la început a fost distribuit în roluri negative.

Consacrarea internațională a venit odată cu interpretarea personajului generalului Zod în filmele „Superman” și „Superman II”, rol care l-a transformat într-un nume de referință pentru mai multe generații de spectatori.

Sursă foto: facebook / profimedia

