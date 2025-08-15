Angajații din Educație amenință că școala nu va începe pe 8 septembrie, din cauza măsurilor de austeritate propuse de Guvernul Bolojan

Sindicaliștii din Educație amenință că școala nu va începe pe 8 septembrie, așa cum s-a anunțat, din cauza măsurilor de austeritate luate de Guvernul Bolojan.

Angajații din Educație amenință că școala nu va începe pe 8 septembrie

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, susține că protestele vor continua și vor lua amploare dacă Guvernul pune în aplicare pachetul de măsuri de austeritate, care afectează și profesorii. Pachetul fiscal vizează majorarea efectivelor de elevi, mărirea normei didactice de predare și scăderea tariful la plata cu ora.

Anul școlar 2025-2026 ar trebui să înceapă în data de 8 septembrie 2025 și să se încheie la data de 19 iunie 2026.

Cu toate acestea, în prima zi de școală, peste 30.000 de membri de sindicat și-au anunțat intenția de a participa la un miting național de protest din București.

„I-am cerut premierului să mai facă o analiză asupra deciziilor luate, avertizându-l că va fi un an complicat. Atunci când reprezentanții Guvernului nu vor să audă aceste mesaje, este datoria noastră să continuăm protestele. Pe 8 septembrie, școala nu va începe. Educația nu poate fi tratată din punct de vedere contabil”, a transmis Marius Nistor.

Ilie Bolojan menține o poziție fermă față de pachetul de măsuri

În ciuda acestor amenințări, premierul Ilie Bolojan a menținut o poziție fermă. Prim ministrul susține că măsurile propuse de Guvern nu sunt menite doar să reducă bugetul, ci și să sprijine elevii astfel încât să nu mai existe diferențe între notele de la clasă și rezultatele la examenele precum Evaluarea Națională și Bacalaureatul.

„Mesajul meu pentru profesori este următorul: Statul român, așa cum v-am spus, în foarte multe domenii, nu mai poate continua abordările pe care le-a avut. (…)

De fapt, cele aproximativ 30.000 de ore care erau suplimentare la plata cu ora le-am distribuit o parte dintre ele, crescând norma didactică cu două ore, deci nu s-au tăiat salarii, dar e adevărat, foarte corect și cinstit, că se muncește ceva mai mult la clasă cu aceiași bani. În același timp, de exemplu, am propus niște formule care să mai comaseze școlile în așa fel încât să existe structuri care să concentreze mai mulţi elevi, dar ținând cont și de realitățile care sunt în zona rurală”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

