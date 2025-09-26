Fotbalistul Billy Vigar a murit la 21 de ani, după o accidentare din timpul unui meci de fotbal: „Acest lucru s-a întâmplat în timp ce practica sportul pe care îl iubea”

Fotbalistul Billy Vigar a murit la 21 de ani, după o accidentare din timpul unui meci. Acest anunț trist a cutremurat lumea fotbalului englez. Tânărul mijlocaș, cunoscut pentru evoluțiile sale promițătoare în ligile de juniori, și-a pierdut viața în urma unei accidentări grave suferite pe terenul de fotbal. Sportivul a lăsat în urmă un gol imens în inimile celor care l-au urmărit și apreciat de-a lungul timpului.

Fotbalul englez este în doliu! Billy Vigar, un tânăr talent cu un viitor promițător, și-a pierdut viața la vârsta de doar 21 de ani, după o accidentare gravă suferită în timpul unui meci din liga secundă. Comunitatea sportivă resimte profund această tragedie, iar numele lui rămâne în amintirea celor care l-au urmărit cu speranță și admirație.

Fotbalistul Billy Vigar a murit la 21 de ani, după o accidentare din timpul unui meci de fotbal

Fotbalul din Anglia este în doliu după moartea lui Billy Vigar, un tânăr jucător care a pierdut lupta cu viața la vârsta de doar 21 de ani. Tragedia a avut loc în urma unei accidentări grave suferite pe terenul de fotbal, în timpul unui meci din liga secundă.

Accidentul s-a produs într-un meci contra echipei Wingate & Finchley, când fotbalistul s-a lovit puternic de zidul de beton aflat la marginea terenului. Lovitura i-a provocat o leziune cerebrală severă, care s-a dovedit fatală.

Jucătorul de fotbal a fost transportat de urgență la spital, unde a ajuns în comă indusă, însă medicii nu au reușit să îi salveze viața. Billy Vigar a murit în dimineața zilei de joi, pe data de 25 septembrie 2025.

Citește și: Bursucu’, dezvăluiri din culisele podcastului său. Concluzia după derapajul lui Tzancă Uraganu: „Sunt total împotriva violenţei de orice fel. Nu există pentru mine aşa ceva!” / EXCLUSIV

Citește și: Ce spune Nicușor Dan despre nunta cu Mirabela Grădinaru. Președintele va păstra secretă data evenimentului: „Este o chestiune personală. Va fi…”

Federația de Fotbal a confirmat decesul sportivului

Federația de Fotbal a confirmat decesul lui Billy Vigar și a transmis condoleanțe familiei și apropiaților. Comunitatea sportivă britanică a reacționat imediat. Mulți fani au amintit de talentul și drumul promițător pe care îl avea acest mijlocaș.

Această federație l-a adăugat pe fotbalist pe lista jucătorilor care și-au pierdut viața în timpul sau ca urmare a practicării acestui sport.

„După ce a suferit o leziune cerebrală gravă sâmbăta trecută, Billy Vigar a fost în comă indusă. Marți a avut nevoie de o operație pentru a-i spori șansele de recuperare. Deși acest lucru l-a ajutat, leziunea s-a dovedit a fi prea gravă pentru el și a decedat joi (25) dimineața.

Răspunsurile la actualizarea inițială arată cât de mult era apreciat și iubit Billy în cadrul acestui sport. Familia sa este devastată de faptul că acest lucru s-a întâmplat în timp ce el practica sportul pe care îl iubea”, se arată într-un comunicat de presă, conform mirror.co.uk.

Citește și: Ramona Olaru, despre divorț: „A fost una dintre cele mai bune decizii din viața mea”. De ce a păstrat numele fostului soț și cum i s-a schimbat viața după despărțire / Exclusiv

Citește și: Decizie neașteptată în cazul lui Toto Dumitrescu. „Eu m-am lăsat de droguri de o mie de zile!” Ce au hotărât magistrații

Billy Vigar evolua pentru Chichester City

În vara anului 2022, Billy a început primul său contract profesionist cu Arsenal, un moment important în dezvoltarea lui ca fotbalist. Mai târziu, a fost transferat fără sumă de transfer la Hastings United, iar în 2025 a ajuns la Chichester City.

Drumul lui profesional reflectă experiența obișnuită a multor jucători tineri care caută să își construiască o carieră, schimbând echipe și ligi pentru a crește nivelul și a fi remarcați.

Sursa foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News