Fotbalistul Billy Vigar a murit la 21 de ani, după o accidentare din timpul unui meci de fotbal: „Acest lucru s-a întâmplat în timp ce practica sportul pe care îl iubea”
Fotbalistul Billy Vigar a murit la 21 de ani, după o accidentare din timpul unui meci. Acest anunț trist a cutremurat lumea fotbalului englez. Tânărul mijlocaș, cunoscut pentru evoluțiile sale promițătoare în ligile de juniori, și-a pierdut viața în urma unei accidentări grave suferite pe terenul de fotbal. Sportivul a lăsat în urmă un gol imens în inimile celor care l-au urmărit și apreciat de-a lungul timpului.
Fotbalul englez este în doliu! Billy Vigar, un tânăr talent cu un viitor promițător, și-a pierdut viața la vârsta de doar 21 de ani, după o accidentare gravă suferită în timpul unui meci din liga secundă. Comunitatea sportivă resimte profund această tragedie, iar numele lui rămâne în amintirea celor care l-au urmărit cu speranță și admirație.
Fotbalistul Billy Vigar a murit la 21 de ani, după o accidentare din timpul unui meci de fotbal
Fotbalul din Anglia este în doliu după moartea lui Billy Vigar, un tânăr jucător care a pierdut lupta cu viața la vârsta de doar 21 de ani. Tragedia a avut loc în urma unei accidentări grave suferite pe terenul de fotbal, în timpul unui meci din liga secundă.
Accidentul s-a produs într-un meci contra echipei Wingate & Finchley, când fotbalistul s-a lovit puternic de zidul de beton aflat la marginea terenului. Lovitura i-a provocat o leziune cerebrală severă, care s-a dovedit fatală.
Jucătorul de fotbal a fost transportat de urgență la spital, unde a ajuns în comă indusă, însă medicii nu au reușit să îi salveze viața. Billy Vigar a murit în dimineața zilei de joi, pe data de 25 septembrie 2025.
Federația de Fotbal a confirmat decesul sportivului
Federația de Fotbal a confirmat decesul lui Billy Vigar și a transmis condoleanțe familiei și apropiaților. Comunitatea sportivă britanică a reacționat imediat. Mulți fani au amintit de talentul și drumul promițător pe care îl avea acest mijlocaș.
Această federație l-a adăugat pe fotbalist pe lista jucătorilor care și-au pierdut viața în timpul sau ca urmare a practicării acestui sport.
„După ce a suferit o leziune cerebrală gravă sâmbăta trecută, Billy Vigar a fost în comă indusă. Marți a avut nevoie de o operație pentru a-i spori șansele de recuperare. Deși acest lucru l-a ajutat, leziunea s-a dovedit a fi prea gravă pentru el și a decedat joi (25) dimineața.
Răspunsurile la actualizarea inițială arată cât de mult era apreciat și iubit Billy în cadrul acestui sport. Familia sa este devastată de faptul că acest lucru s-a întâmplat în timp ce el practica sportul pe care îl iubea”, se arată într-un comunicat de presă, conform mirror.co.uk.
În vara anului 2022, Billy a început primul său contract profesionist cu Arsenal, un moment important în dezvoltarea lui ca fotbalist. Mai târziu, a fost transferat fără sumă de transfer la Hastings United, iar în 2025 a ajuns la Chichester City.
Drumul lui profesional reflectă experiența obișnuită a multor jucători tineri care caută să își construiască o carieră, schimbând echipe și ligi pentru a crește nivelul și a fi remarcați.
Sursa foto: Facebook
