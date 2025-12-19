Jurnalistul și corespondentul de război Peter Arnett, laureat al Premiului Pulitzer, a murit la 91 de ani

Jurnalistul și corespondentul de război Peter Arnett, laureat al Premiului Pulitzer, a murit la vârsta de 91 de ani, au relatat mai multe instituții media din SUA.

Un reporter legendar al Associated Press și CNN

Arnett a câștigat Premiul Pulitzer pentru reportaj internațional în 1996, datorită relatărilor sale din Războiul din Vietnam pentru Associated Press (AP). De asemenea, a devenit cunoscut la nivel mondial prin munca sa la CNN, în special în timpul Primului Război din Golf, când a devenit o figură emblematică a jurnalismului de război.

Cariera sa s-a întins pe parcursul mai multor decenii și a acoperit conflicte din Irak, Vietnam, El Salvador și alte zone de război.

Născut în Noua Zeelandă, Arnett a murit miercuri în California, înconjurat de familie și prieteni, a declarat fiul său. Primea îngrijiri paliative pentru cancer de prostată.

El a început să lucreze pentru AP în Vietnam în 1962, rămânând acolo până la sfârșitul războiului, în 1975, însoțind adesea trupele pe teren. Într-o conferință din 2013, Arnett a povestit un moment dramatic trăit în Vietnam, când a văzut un colonel împușcat chiar în fața lui, în timp ce acesta consulta o hartă.

„În timp ce colonelul se uita la hartă, am auzit patru împușcături puternice, gloanțele trecând prin hartă și în pieptul lui, la câțiva centimetri de fața mea”, a spus el. „S-a prăbușit la picioarele mele.”

Faima internațională în timpul Războiului din Golf

Arnett a părăsit AP în 1981 și s-a alăturat CNN, unde a devenit cunoscut pentru relatările sale din timpul Războiului din Golf. A fost unul dintre puținii reporteri occidentali care au rămas la Bagdad, iar primele sale transmisii au fost întrerupte de explozii și sirene antiaeriene.

„A fost o explozie chiar lângă mine, probabil ați auzit-o”, a exclamat el în direct.

Interviuri istorice: Saddam Hussein și Osama bin Laden

În Irak, Arnett l-a intervievat pe președintele de atunci, Saddam Hussein. Într-un articol pentru Roanoke Times, el a scris că a încercat să fie „cât de dur îi permitea situația”.

„Nu m-a intimidat perspectiva de a-l întâlni pe omul pe care mulți îl numeau ‘Măcelarul din Bagdad’. Mi-am spus că nu-mi poate face mai mult rău decât bombardamentele constante asupra orașului.”

În 1997, Arnett a devenit primul jurnalist occidental care l-a intervievat pe Osama bin Laden într-o locație secretă din Afganistan, cu câțiva ani înainte de atacurile din 11 septembrie 2001.

Potrivit presei americane, întrebat despre planurile sale, Bin Laden i-ar fi spus: „Le vei vedea și le vei auzi în presă, dacă Dumnezeu vrea.”

Controverse și finalul carierei în televiziune

Arnett a lucrat ulterior pentru NBC, dar a fost concediat după un interviu acordat televiziunii de stat irakiene, în care părea critic la adresa strategiei militare americane. La scurt timp, a fost angajat de Daily Mirror, declarând că este „șocat” de concediere.

„Relatez adevărul despre ceea ce se întâmplă aici, în Bagdad, și nu-mi voi cere scuze pentru asta”, a scris el în ziarul britanic.

Reacții după moartea sa

Edith Lederer, fostă colegă la AP, a declarat: „Peter Arnett a fost unul dintre cei mai mari corespondenți de război ai generației sale – neînfricat, curajos și un scriitor și povestitor extraordinar.”

Fotograful Nick Ut, care a lucrat cu el în Vietnam, a spus că Arnett era „ca un frate”.

„Moartea lui va lăsa un gol imens în viața mea”, a spus el.

Născut în 1934 în Riverton, Noua Zeelandă, Arnett a devenit ulterior cetățean american și a locuit în sudul Californiei din 2014. Lasă în urmă soția sa, Nina Nguyen, și pe copiii lor, Andrew și Elsa.

