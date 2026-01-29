TikTokerița Shirley Raines, cunoscută pentru ajutorarea persoanelor fără adăpost, a murit: „Și-a folosit platforma pentru a amplifica vocile celor nevoiași”

Shirley Raines, TikTokeriță cunoscută pentru ajutorarea persoanelor fără adăpost, a murit la vârsta de 58 de ani, potrivit organizației sale, Beauty 2 The Streetz.

TikTokerița Shirley Raines a murit la 58 de ani

Shirley Raines a fost o creatoare de conținut online și fondatoare a unei organizații non-profit dedicată ajutorării persoanelor fără adăpost.

Raines era cunoscută sub numele de „Ms. Shirley” pentru cei peste 5 milioane de urmăritori ai săi de pe TikTok și pentru persoanele care stăteau regulat la coadă pentru a primi mâncare, tratamente de înfrumusețare și produse de igienă personală pe care le aducea în Skid Row din Los Angeles, unul dintre cele mai mari cartiere de oameni fără adăpost din Statele Unite. Raines a oferit ajutor și altor comunități de persoane fără adăpost din California și Nevada.

Activitatea lui Raines a avut un „impact imens”, au transmis reprezentanții organizației sale, Beauty 2 The Streetz, pe rețelele sociale.

„Prin activitatea ei neobosită, compasiunea profundă și angajamentul neclintit, ea și-a folosit puternica platformă media pentru a amplifica vocile celor nevoiași și pentru a aduce demnitate, resurse și speranță unora dintre cele mai defavorizate pături ale populației”, a declarat organizația.

A lăsat cinci copii în urma sa

Cauza morții lui Raines nu a fost făcută publică, dar organizația a declarat că va împărtăși informații suplimentare atunci când vor fi disponibile.

Raines avea șase copii. Unul dintre aceștia a murit când era mic – o experiență care a lăsat-o „foarte distrusă”, a declarat Raines în 2021, când a fost numită Eroina Anului de CNN. „Este important să știți că oamenii distruși sunt încă foarte utili”, a spus ea în timpul ceremoniei de decernare a premiilor CNN.

Această durere profundă a determinat-o să înceapă să ajute persoanele fără adăpost. „Aș prefera să-l am înapoi mai mult decât orice pe lume, dar sunt o mamă fără fiu, iar pe stradă sunt mulți oameni fără mamă”, a spus ea. „Și simt că este un schimb echitabil – sunt aici pentru ei.”

Raines a început să lucreze cu comunitățile de persoane fără adăpost în 2017.

