Cristian Tudor Popescu, dezvăluiri rare despre fiul său cel mic. Cine sunt și cu ce se ocupă cei doi copii ai gazetarului

Cristian Tudor Popescu a făcut dezvăluiri rare despre fiul lui cel mic care, deși a picat examenul de Bacalaureat de trei ori, a reușit să își creeze o carieră de succes ca game designer. Matei este, în prezent, fondator de firmă și creatorul unui boardgame istoric unic în România.

Cristian Tudor Popescu laudă succesul fiului său Matei

Cristian Tudor Popescu, cunoscut jurnalist și scriitor român, a făcut o postare rară pe Facebook despre fiul său cel mic, Matei. În trecut, Matei a fost subiectul atenției publice din cauza dificultăților sale la Bacalaureat, dar astăzi el este un game designer de succes. Tânărul lucrează acum la un proiect impresionant: un boardgame istoric numit „Secolul Fanariot”.

În vara anului 2012, Matei nu a reușit să susțină examenul de Bacalaureat din cauza a două corigențe, iar la sesiunea din toamnă a obținut doar 3.1 la matematică. Cu toate acestea, el nu s-a lăsat descurajat. A urmat o facultate și și-a construit o carieră în domeniul designului de jocuri de societate, conducând propria firmă, Dar cu Zar.

„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat bac-ul din a treia încercare. Iată însă că, după mai bine de 10 ani, în care a făcut și o facultate, mezinul este video games designer. Creator de jocuri”, a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook

Ultima realizare a lui Matei este un boardgame fizic, destinat a fi jucat de 3 sau 4 persoane, care explorează o perioadă istorică puțin cunoscută: Secolul Fanariot. Jocul este realizat cu sprijinul istoricului Tudor Dinu, iar grafica remarcabilă îi aparține artistei Miruna Șmit. Potrivit lui Cristian Tudor Popescu, „După „Dacii și romanii”, produs de Mircea Ivanciu în anii 70, Secolul Fanariot este primul joc istoric românesc de complexitate ridicată”.

„În joc găsim Moldova și Țara Românească, încercând să reziste între Imperiul Rus și Imperiul Otoman. Mecanismul jocului mi se pare pasionant; cu această ocazie putem afla ce-i acela dragoman, ce înseamnă propășire, vremuire, pământenire, devlet, a se izîni. Interesant este că tactica e gândită realist – principiul Imperiului Rus este să nu facă niciun pas înapoi, în timp ce otomanii sunt mereu în defensivă.

Ce trebuie să facă Țările Române ca să câștige – o să vedeți, dacă contribuiți la campania de pe site-ul firmei Dar cu Zar, firma fondată de fiul meu în scopul creației jocurilor de societate. Este nevoie de cel puțin 500 de precomenzi ca acest proiect să fie trimis spre producție și să devină realitate pe mesele voastre”, a mai scris Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook.

Cu ce se ocupă Tudor, fiul cel mare al gazetarului

Cristian Tudor Popescu a vorbit și despre fiul său cel mare, Tudor, în vârstă de 35 de ani, care activează într-un domeniu diferit.

Tudor deține o firmă de producție audio-video de succes, fiind editor de sunet pentru producția cinematografică ”Tenis”, cu actorul Andi Vasluianu, și parte din distribuția filmului „Sunday Morning”.

Pe lângă activitatea în film, Tudor este și muzician, cântând la tobe în trupele „The Pixels” și „Penny Chillin”.

Această poveste arată cum ambii fii ai jurnalistului și-au găsit propriile drumuri în viață, fiecare excelând în domeniul său.

