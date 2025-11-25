Cu ce probleme de sănătate se confruntă Adriana Bahmuțeanu: „O recunosc, cât sunt eu de tare și rezilientă”

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit că se confruntă cu mai multe probleme de sănătate din cauza provocărilor din ultimul an. Jurnalista este înstrăinată de cei doi copii de mai bine de un an, iar recent și-a pierdut mama. Singurul ei sprijin în această perioadă dificilă este soțul ei, George Restivan.

Adriana Bahmuțeanu se confruntă cu probleme de sănătate

Adriana Bahmuțeanu spune că se confruntă cu surmenaj și depresie funcțională din cauza relației defectuoase cu cei doi copii. Această perioadă dificilă a coincis cu momentul pierderii mamei sale. Petruța Toma a murit în septembrie 2025, la vârsta de 75 de ani.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Adriana Bahmuțeanu a rememorat un moment de reală împlinire și bucurie, în care s-a logodit cu George Restivan în biserică, în prezența fiilor ei, Max și Eduard, care acum nu-i mai vorbesc.

„Cât de fericiți eram aici… nimeni nu s-ar fi gândit că planurile noastre de a deveni o familie s-ar fi topit ca un fum… că, uite, a trecut anul de când stau la ușa Justiției ca să-mi cer dreptatea și copiii înapoi!!! Un an greu, în care mama s-a prăpădit de supărare, iar eu am surmenaj, burnout, depresie funcțională, spuneți-i cum vreți!!! Și o recunosc, cât sunt eu de tare și rezilientă, uneori emoțiile negative mă copleșesc!!”, a scris Adriana Bahmuțeanu pe Facebook.

În noiembrie 2024, copiii Adrianei și-au pierdut tatăl cu care locuiau. Silviu Prigoană a murit subit, lăsând în urma sa patru băieți, doi din primul mariaj și doi din mariajul cu jurnalista. Băieții cei mici au rămas în grija fraților vitregi mai mari, lucru cu care Adriana nu a fost de acord. De atunci, jurnalista luptă în instanță pentru a-și recupera fiii.

„Totul este posibil în țara noastră cu democrație anulată”

Adriana a subliniat că, în ciuda dificultăților, a avut parte de sprijin din partea celor dragi. „Singurul care a rămas în picioare și mă susține este George, soțul meu, căruia îi mulțumesc!! Plus sora mea, care suferă și ea în tăcere și este absolut șocată de cele întâmplate!! Plus prietenele de-o viață, Cami, Claudia, Mara, Georgiana, Cornelia, Roxana, Carmen Harra, Dan Capatos, care a făcut un serial din povestea asta tristă, nașii noștri de-o viață și echipa mea, beton acum, de avocate dedicate!!!”, a adăugat vedeta.

Un alt aspect abordat de Adriana în postarea sa este motivul pentru care alege să ascundă chipurile copiilor în fotografii. A explicat că această decizie este legată de protecția lor pe rețelele sociale. „Dacă vă întrebați de ce am blurat ochii copiilor, răspunsul este simplu: copiii trebuie protejați și pe rețelele sociale, libertatea de exprimare poate fi interpretată în sens negativ, iar dacă un părinte înstrăinat de propriii copii dorește să posteze foto sau video pe social media i se poate interzice chiar și acest lucru!!!“, a spus.

Adriana a continuat să critice situația actuală din țară, subliniind dificultățile prin care trec părinții care se luptă pentru drepturile lor. „Da, totul este posibil în țara noastră cu democrație anulată de tip hibrid, fenomen care ne apropie periculos de o dictatură cu mănuși de catifea!!! Asta în timp ce tot felul de șmenari fac liniștiți afaceri dubioase, trag sfori și vântură sacoșe de bani sub ochii instituțiilor de forță!!!”, a încheiat.

