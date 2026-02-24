Un magazin Lidl din Brașov urmează să fie demolat. Decizia luată de conducerea companiei

Lidl a decis să demoleze unul dintre magazinele pe care le deține în Brașov. În loc va fi construit un magazin mai modern și mai spațios. Proiectul, anunțat din 2022, se află în faza finală de avizare și va respecta noile standarde ale companiei.
Lidl își modernizează rețeaua de magazine și aduce vești importante pentru locuitorii din Brașov! Magazinul din cartierul Craiter va fi demolat pentru a face loc unui spațiu nou, modern și mai generos, adaptat nevoilor clienților de astăzi, informează Profit.ro.
Supermarketul Lidl din Craiter, care inițial funcționa într-o fostă locație Plus, va fi complet reconstruit. Această decizie face parte din strategia retailerului de a-și alinia magazinele la standardele moderne ale companiei. Proiectul, anunțat încă din 2022, a fost temporizat pentru a permite deschiderea altor unități în Brașov și remodelarea magazinelor deja existente.
Documentația tehnică a fost deja analizată de Comisia de Circulație, iar retailerul se află în procesul final de obținere a autorizațiilor necesare. Noul magazin va fi mai spațios și va oferi o experiență de cumpărături îmbunătățită pentru clienți.
Lidl nu se oprește aici. În primăvara acestui an, compania va inaugura un nou magazin în cartierul Tractorul, o zonă rezidențială în continuă expansiune. Această extindere subliniază angajamentul retailerului de a răspunde cerințelor unei comunități în creștere.
Pe lângă investițiile în modernizarea rețelei, Lidl România își continuă misiunea de sustenabilitate. Recent, retailerul a anunțat construirea primului depozit propriu pentru Rețeaua Băncilor pentru Alimente, situat în comuna Cordun, județul Neamț. Acest depozit va facilita colectarea, sortarea și distribuția alimentelor salvate la nivel național, sprijinind astfel comunitățile vulnerabile.
Lidl este partener fondator al rețelei și colaborează cu nouă bănci regionale din orașe precum București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați. Grupul Schwarz, din care face parte Lidl, gestionează peste 12.600 de magazine în 31 de țări, având peste 382.400 de angajați la nivel global.
Sursă foto: Shutterstock
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.