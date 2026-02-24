Un magazin Lidl din Brașov urmează să fie demolat. Decizia luată de conducerea companiei

Lidl a decis să demoleze unul dintre magazinele pe care le deține în Brașov. În loc va fi construit un magazin mai modern și mai spațios. Proiectul, anunțat din 2022, se află în faza finală de avizare și va respecta noile standarde ale companiei.

Magazin Lidl, demolat în Brașov

Lidl își modernizează rețeaua de magazine și aduce vești importante pentru locuitorii din Brașov! Magazinul din cartierul Craiter va fi demolat pentru a face loc unui spațiu nou, modern și mai generos, adaptat nevoilor clienților de astăzi, informează Profit.ro.

Supermarketul Lidl din Craiter, care inițial funcționa într-o fostă locație Plus, va fi complet reconstruit. Această decizie face parte din strategia retailerului de a-și alinia magazinele la standardele moderne ale companiei. Proiectul, anunțat încă din 2022, a fost temporizat pentru a permite deschiderea altor unități în Brașov și remodelarea magazinelor deja existente.

Documentația tehnică a fost deja analizată de Comisia de Circulație, iar retailerul se află în procesul final de obținere a autorizațiilor necesare. Noul magazin va fi mai spațios și va oferi o experiență de cumpărături îmbunătățită pentru clienți.

Accesul auto va fi optimizat: intrarea se va face din strada 13 Decembrie, iar ieșirea prin strada Nicolae Labiș, pentru a evita aglomerarea traficului în zona sensului giratoriu principal.

Citește și: Horațiu Potra a leșinat pe holurile Curții de Apel. Acesta aștepta decizia magistraților în dosarul tentativei de lovitură de stat

Citește și: Rechemare produs infectat cu Toxinele Bacillus. Anunțul ANSVSA: „Consumul produsului este strict descurajat”

Dezvoltări noi în Brașov

Lidl nu se oprește aici. În primăvara acestui an, compania va inaugura un nou magazin în cartierul Tractorul, o zonă rezidențială în continuă expansiune. Această extindere subliniază angajamentul retailerului de a răspunde cerințelor unei comunități în creștere.

Pe lângă investițiile în modernizarea rețelei, Lidl România își continuă misiunea de sustenabilitate. Recent, retailerul a anunțat construirea primului depozit propriu pentru Rețeaua Băncilor pentru Alimente, situat în comuna Cordun, județul Neamț. Acest depozit va facilita colectarea, sortarea și distribuția alimentelor salvate la nivel național, sprijinind astfel comunitățile vulnerabile.

Citește și: Când intră banii de pensii în martie 2026. Calendarul plăților pentru seniori

Citește și: Starbucks a închis una dintre cele mai frecventate cafenele, după 12 ani

Lidl este partener fondator al rețelei și colaborează cu nouă bănci regionale din orașe precum București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați. Grupul Schwarz, din care face parte Lidl, gestionează peste 12.600 de magazine în 31 de țări, având peste 382.400 de angajați la nivel global.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News