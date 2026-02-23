Starbucks a închis una dintre cele mai frecventate cafenele, după 12 ani

Starbucks Hanu’ lui Manuc, simbol al centrului istoric din București, și-a închis porțile în februarie 2026, după 12 ani. Decizia vine după ce Amrest Coffee SRL a raportat scăderi semnificative ale profitului și cifrei de afaceri în 2024.

Un loc iconic din centrul Bucureștiului își închide ușile: cafeneaua Starbucks de la Hanu’ lui Manuc, cea considerată a fi un punct de atracție pentru turiști și bucureșteni deopotrivă. După mai bine de un deceniu de la inaugurare, acest spațiu, în care s-au scris povești de viață și s-au savurat cafele aromate, devine amintire.

De la studenții care își petreceau orele lucrând la proiecte, până la bunicii care își răsfățau nepoții cu prăjituri, Starbucks Hanu’ lui Manuc a fost mai mult decât o simplă cafenea. Totuși, lanțul american continuă să fie prezent în zona centrală cu locațiile din Lipscani și Piața Universității.

Deși reprezentanții Starbucks nu au oferit explicații pentru această decizie, contextul economic poate oferi câteva indicii. Amrest Coffee SRL, compania care gestionează operațiunile Starbucks în România, a raportat în 2024 o scădere dramatică a profitului, cu 90%, ajungând la doar 1,2 milioane lei, față de 12 milioane lei în 2023.

Concomitent, datoriile companiei s-au redus de la 33 milioane lei în 2023, la 23,4 milioane lei în 2024, iar numărul angajaților a scăzut cu 6%, atingând 641, conform datelor analizate de Profit.ro.

Închideri în zona Unirii

Această închidere vine într-un context mai amplu de schimbări în zona comercială Unirii. În 2025, și magazinul H&M de la parterul Magazinului Unirea și-a închis ușile, lăsând un gol în peisajul retailului central.

H&M a fost ultimul mare retailer din acea zonă comercială simbolică.

Starbucks a intrat pe piața românească în 2007 și s-a extins rapid, ajungând la peste 50 de locații la nivel național. Cafeneaua de la Hanu’ lui Manuc, inaugurată în 2014, a fost un reper pentru iubitorii de cafea, având o amplasare strategică în inima orașului.

Chiar dacă 2023 a fost cel mai bun an din punct de vedere al vânzărilor pentru Starbucks în România, 2024 a adus o nouă provocare, marcând a doua scădere a cifrei de afaceri din istoria companiei pe piața locală, după 2020, anul pandemiei.

Sursă foto: Shutterstock

