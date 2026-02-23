Rechemare produs infectat cu Toxinele Bacillus. Anunțul ANSVSA: „Consumul produsului este strict descurajat”

Recent, un produs popular din magazinele K-Food din București a fost rechemat din cauza unui risc sanitar semnificativ.
Compania YORIJORI FOOD SRL a identificat un nivel ridicat de bacterii Bacillus cereus în loturile 13.02.2027 și 10.03.2027 ale produsului KOREAN STREET HONGDAE RED CHILLI TOPOKKI, varianta dulce-iute, anunță ANSVSA.
„Consumul produsului este strict descurajat, deoarece un risc pentru sănătate nu poate fi exclus”, au transmis reprezentanții companiei printr-un comunicat publicat pe site-ul ANSVSA.
„Alte date de expirare (loturi) ale produsului şi alte produse ale mărcii KOREAN STREET nu sunt afectate de această rechemare. Clienţii care au achiziţionat produsul afectat îl pot returna, desigur, la comerciantul respectiv”, a mai transmis compania.
Sursă foto: ANSVSA, Shutterstock
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.