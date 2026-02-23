Rechemare produs infectat cu Toxinele Bacillus. Anunțul ANSVSA: „Consumul produsului este strict descurajat”

Un nou produs a fost rechemat în magazine și retras de pe piață, după ce testele interne au revelat niveluri ridicate de bacterii bacillus cereus.

Produs, rechemat în magazine

Recent, un produs popular din magazinele K-Food din București a fost rechemat din cauza unui risc sanitar semnificativ.

Compania YORIJORI FOOD SRL a identificat un nivel ridicat de bacterii Bacillus cereus în loturile 13.02.2027 și 10.03.2027 ale produsului KOREAN STREET HONGDAE RED CHILLI TOPOKKI, varianta dulce-iute, anunță ANSVSA.

„Consumul produsului este strict descurajat, deoarece un risc pentru sănătate nu poate fi exclus”, au transmis reprezentanții companiei printr-un comunicat publicat pe site-ul ANSVSA.

Bacteriile Bacillus cereus pot produce toxine care cauzează greață, vărsături sau diaree. Măsura luată demonstrează angajamentul companiei față de calitatea produselor și protecția consumatorilor.

Unde pot fi returnate produsele contaminate

Ce trebuie să știi dacă ai cumpărat acest produs? Rechemarea se aplică exclusiv loturilor menționate anterior și unui alt lot cu data de expirare 15.04.2027.

Alte produse ale mărcii KOREAN STREET nu sunt afectate. Dacă ai achiziționat produsul vizat, îl poți returna în magazinele K-Food, iar compania te asigură că vei primi suport complet.

„Alte date de expirare (loturi) ale produsului şi alte produse ale mărcii KOREAN STREET nu sunt afectate de această rechemare. Clienţii care au achiziţionat produsul afectat îl pot returna, desigur, la comerciantul respectiv”, a mai transmis compania.

