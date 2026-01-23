  MENIU  
Cătălina, soția lui Nick de la NND, i-a cerut divorțul artistului: „M-am speriat foarte tare". Detalii neștiut din viața cuplului

Amelia Matei
.

Nick de la N&D și soția lui Cătălina sunt împreună de 33 de ani și au împreună doi copii. Cei doi participă la Power Couple România 2026 și demonstrează în fiecare zi că sunt o pereche puternică. Totuși, au existat momente dificile în viața lor de cuplu. Cătălina a dezvăluit că în urmă de ceva timp și-a amenințat soțul cu divorțul. De la ce a pornit totul.

Cătălina, soția lui Nick de la NND a vrut să divorțeze de artist

Nick de la NND și soția lui Cătălina trăiesc o poveste de dragoste trainică și frumoasă. Cei doi au decis să facă testul relației lor la Power Couple, însă parcursul lor în competiție s-a încheiat și cei doi au fost primul cuplu eliminat din concurs.

Prezenți la emisiunea moderată de Mara Bănică și Marius Niță la Antena Stars, cei doi au vorbit deschis despre căsnicia lor. Când au fost întrebați de un posibil divorț, Cătălin a dezvăluit un detaliu mai puțin cunoscut de publicul larg.

Mai exact, Cătălina a dezvăluit că a existat o perioadă în care își amenința soțul cu divorțul zilnic.

„A fost o perioadă în care băgam divorț în fiecare zi. De la chestii foarte mici. Ne certam toată ziua. Am avut eu o perioadă în care nu știu de ce spuneam așa. Nu a existat un motiv real. Așa mi s-a părut mie că trebuie să îl mai ațâț așa. La un moment dat, mi-a zis Nick că se duce în univers și asta se va întâmpla și m-am speriat foarte tare și nu am mai zis”, a declarat Cătălina, la Spynews TV.

Ce prietenii au legat la Power Couple

Nick NND și Cătălina au povestit despre experiența Power Couple sezonul 3. Chiar dacă au fost prima echipă eliminată din competiție, cei doi au declarat că și-au făcut mulți prieteni.

„Doar ce ne-am văzut cu Mădălin și Dilinca. De întâlnit ne întâlnim cu toții, am văzut câteva ediții (…) Și urmează să mai vedem și altele. De-aia ne-am apucat de renovare, am dărâmat casa pentru că urmează să facem și noi petrecere la noi acasă. Și pentru petrecere a trebuit să dărâmăm pereții. (…) Vin oameni mulți și ne trebuie spațiu”, a povestit Nick NND.

Cei doi vor să facă o reuniune cu toți concurenții Power Couple sezonul 3 la ei acasă.

