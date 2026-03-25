Cine este Melania Mak, iubita lui Deian Sorescu din echipa națională de fotbal. Are 27 de ani și și-a amânat nunta pentru calificările la Campionatul Mondial

Melania Mak este femeia din spatele lui Deian Sorescu, unul dintre fotbaliștii care luptă pentru calificarea la Mondiale. Cei doi s-au logodit în 2024, în timpul unei vacanțe în Italia și urmau să facă nunta în curând. Dar au decis să își amâne planurile pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale sportivului.

Cine este Melania Mak

Melania Mak s-a născut pe 18 ianuarie 1998 și are 27 de ani. Logodnica lui Deian Sorescu preferă discreția, spre deosebire de alte iubite de fotbaliști. De origine germană, tânăra este organizată, ambițioasă și a reușit să își construiască o carieră departe de luminile reflectoarelor și fără ajutorul iubitului ei celebru.

Melania a absolvit Școala Postliceală Sanitară „Logos” din Timișoara, specializarea medicină generală, în 2019. A ales, însă, să se orienteze spre domeniul beauty și vânzări, iar în prezent este Sales Trainer & Field Specialist la Avon, unde activează încă din anul 2022.

Anterior, potrivit informațiilor de pe rețelele sociale, logodnica lui Deian Sorescu a lucrat la Art of Beauty Timișoara.

Melania Mak și Deian Sorescu au decis împreună să amâne nunta pentru ca fotbalistul să își poată vedea visul cu ochii, meciul pentru calificarea la Mondiale fiind unul dintre cele mai importante din cariera sa. Tânăra este la fiecare meci alături de iubitul ei, susținându-l din tribune și trăind fiecare pasă și gol la intensitate maximă.

Logodnă de vis în Verona

Pe 20 august 2024, Melania Mak a trăit una dintre cele mai frumoase zile din viața ei. Deian Sorescu a hotărât că aceea este ziua în care să-i ofere inelul de logodnă și nu în orice loc, ci la Verona, la Casa di Giulietta.

În timp ce se afla în balconul Julietei, fotbalistul a îngenuncheat și i-a oferit un inel superb, alături de întrebarea care nu avea să își găsească decât un răspuns: „DA”.

Mai apoi, tânăra a decis să își urmeze iubitul în Turcia, unde joacă și în prezent, la Gaziantep.

Născut pe 29 august 1997, la Drăgășani, Deian Sorescu a devenit un nume important în fotbalul românesc datorită constanței și versatilității sale. A crescut la Dinamo București, unde nu doar că a devenit titular incontestabil, dar a purtat și banderola de căpitan într-o perioadă dificilă pentru club.

La echipa națională Deian Sorescu rămâne o soluție importantă pentru selecționer, chiar dacă nu este mereu titular.

