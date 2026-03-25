Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă din lotul național al României. Cei doi s-au logodit anul trecut. „Toată inima mea pentru toată viața mea!”

Valentin Mihăilă, unul dintre cei mai talentați fotbaliști români ai momentului, trăiește o poveste de dragoste discretă, dar solidă, alături de Ami Colhon. Tânăra a atras atenția publicului după ce, în decembrie anul trecut, fotbalistul a cerut-o în căsătorie în Dubai.

De atunci, numele ei a devenit tot mai prezent în presa sportivă și în mediul online, iar mulți se întreabă cine este, de fapt, femeia care i-a cucerit definitiv inima internaționalului român.

Cine este Ami Colhon – tânăra care i-a schimbat viața lui Mihăilă

Ami Colhon este originară din Craiova, orașul în care și Valentin Mihăilă s-a format ca fotbalist. În trecut, Ami a practicat baschetul, sport care i-a dezvoltat disciplina și spiritul competitiv. Ulterior, a ales să se concentreze pe educație și este în prezent studentă la ASE, urmând în paralel și cursuri de design.

Relația dintre cei doi a devenit publică în 2024, când au fost surprinși împreună la o petrecere organizată de Parma. De atunci, aparițiile lor au devenit tot mai frecvente, iar cuplul a atras atenția prin naturalețe și discreție.

Citeşte şi: Cine este și cu ce se ocupă Cristina Răduț, logodnica lui Ștefan Bairam. „Îmi place adrenalina, să domin, să fie toată atenția în jurul meu!”

Citeşte şi: Cine este Medeea Tănase, soția lui Florin Tănase din lotul național al României. Este nepoata lui Robert Turcescu și conduce o afacere de milioane

Citeşte şi: Cine este Andreea Beldean, soția lui Nicolae Stanciu de la echipa națională de fotbal a României. Au două fete împreună

Citeşte și: Cine este Ștefan Oprea, iubitul Alexandrei Stan. Cei doi cântă împreună de 4 ani și acum așteaptă un bebeluș

Cine este Ami Colhon în viața publică

Pe lângă studiile sale, Ami este o prezență vizibilă în mediul online, unde se remarcă prin stil, eleganță și naturalețe. Este apropiată de Alexandra Ionela Grigoriță, iubita lui Dennis Man, prieten și fost coleg al lui Mihăilă la Parma, ceea ce a consolidat și mai mult cercul lor social.

Ami este o tânără cu ambiții, educație și o personalitate puternică, care îl susține constant pe Mihăilă atât în momentele bune, cât și în cele dificile.

Logodna din Dubai – momentul care a confirmat totul

În decembrie 2025, Mihăilă a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Ami în Dubai. Tânăra a anunțat logodna printr-o postare emoționantă pe Instagram, însoțită de mesajul: „Toată inima mea pentru toată viața mea”.

Momentul a venit după un episod considerat „premonitoriu”de fani: în vara aceluiași an, la nunta lui Florinel Coman, Mihăilă a prins buchetul miresei și i l-a oferit imediat iubitei sale. Ioana Coman a postat atunci fotografia cu mesajul: „Ea urmează!”.

Relația lor – susținere, echilibru și declarații care spun totul

Ami Colhon este o prezență activă pe rețelele sociale, unde împărtășește momente din viața de zi cu zi, călătorii și apariții elegante. Este mereu alături de Mihăilă, iar reacțiile ei după meciurile fotbalistului sunt rapide și pline de entuziasm. După golul spectaculos marcat de acesta în 2025, de la 50 de metri, Ami a scris: „Cineva s-a întors și este mai bun”.

La rândul său, fotbalistul nu ezită să-și exprime sentimentele. De ziua ei, în februarie, Mihăilă a publicat un mesaj care a emoționat fanii: „Future wifey, azi e ziua ta iar eu sunt recunoscător pentru omul care ești și pentru drumul pe care îl avem împreună! Cu tine totul e liniște, La mulți ani!”.

Declarația a confirmat încă o dată cât de importantă este Ami în viața lui.

