Cine este Andreea Beldean, soția lui Nicolae Stanciu de la echipa națională de fotbal a României. Au două fete împreună

Andreea Beldean este femeia care îi este alături de peste un deceniu lui Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale de fotbal a României. Deși nu își expune viața în lumina reflectoarelor, Andreea a devenit un nume tot mai căutat, mai ales după performanțele mijlocașului la EURO 2024.

Cine este Andreea Beldean

Originară din Alba Iulia, Andreea Beldean este o prezență discretă, dar extrem de importantă în viața sportivului. Povestea lor de dragoste a început în adolescență, când ea avea doar 16 ani, iar Nicolae Stanciu 19. Relația a evoluat firesc, fiind bazată pe încredere și susținere reciprocă.

Despre studiile Andreei Beldean nu există foarte multe informații publice, ceea ce întărește imaginea unei persoane care a ales să își păstreze viața privată departe de ochii curioșilor. În ultimii ani, Andreea a ales să se dedice căsniciei și celor doi copii, preferând discreția și rolul de sprijin în viața soțului ei.

Viața personală și familia

Andreea Beldean și Nicolae Stanciu și-au oficializat relația în 2018, după mai bine de cinci ani de relație. Nunta a fost una elegantă, organizată într-un cadru restrâns, alături de familie și prieteni apropiați. Cei doi formează astăzi o familie împlinită, fiind părinții a două fetițe. Prima lor fiică s-a născut în 2020, la Praga, iar cea de-a doua în 2022, în perioada în care fotbalistul evolua în Asia.

De-a lungul timpului, Andreea a demonstrat că preferă o viață de familie liniștită, departe de scandaluri sau apariții controversate. Ea își susține soțul în carieră, dar își dedică în același timp timpul creșterii copiilor și menținerii echilibrului în familie.

