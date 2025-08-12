Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au logodit după nouă ani de relație. Inelul ales de fotbalist a împărțit internetul în două: „De prost gust”/ „De-a dreptul spectaculos”

  MENIU  
Adelina Duinea
Actualizat 12.08.2025, 10:39

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au logodit după nouă ani de relație. Inelul de logodnă ales de fotbalist a împărțit internetul în două. Unii l-au felicitat pentru alegerea făcută, alții au considerat bijuteria „de prost gust”.

Georgina Rodriguez (31 de ani) a publicat luni, 11 august, prima imagine cu inelul ei spectaculos de logodnă. „Da, vreau. În viața asta și în toate celelalte”, a scris Rodriguez în dreptul postării. Cristiano Ronaldo (40 de ani), cu care formează un cuplu din anul 2016, a ales o bijuterie cu un diamant oval de 37 de carate, estimat la 5 milioane de dolari.

Inelul de logodnă uriaș a stârnit reacții puternice în mediul online. Unii au considerat că Georgina Rodriguez nu merita ceva mai prejos, alții au fost de părere că bijuteria este „de prost gust”. Vezi inelul în galeria foto de mai sus!

Inelul ales de fotbalist a împărțit internetul în două

„Nu este nici măcar un inel drăguț, este de prost gust! Asta arată că banii nu cumpără clasă”, a comentat cineva.

„De ce atât de mare?!! Acoperă mai mult de jumătate din deget.. Cred că este cel mai mare diamant pe care l-am văzut vreodată pe degetul cuiva”, a scris altcineva.

„Acel inel este ridicol”, a mai transmis o persoană.

„Acel inel este mai mare decât oglinda din baia mea”, a glumit altcineva.

„Este un inel frumos… dar exemplul perfect de mai mare nu este întotdeauna mai bine. Nu-i complimentează mâna. O versiune mai mică ar arăta mult mai elegant și mai sofisticat. Dar asta este doar părerea mea. Felicitări cuplului fericit! Le doresc numai bine”, a fost un alt mesaj.

Au fost însă și mii de oameni care au felicitat cuplul și care au considerat că Georgina Rodriguez merita o bijuterie de acest calibru.

„De ce îi criticați în loc să îi felicitați?”, a întrebat cineva.

„Ronaldo nu este un om obișnuit … Acela este Muntele Augustus pe un deget! Meritați toată dragostea din lume”, a fost un alt comentariu.

„Un inel de-a dreptul spectaculos”, a considerat altcineva.

Cum a început povestea de dragoste dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au cunoscut într-un magazin Gucci din Madrid, el în calitate de client, ea în calitate de asistentă de vânzări. „A fost dragoste la prima vedere”, au spus amândoi.

Pentru Georgina, începutul relației lor a fost și mai profund. „Îmi amintesc că atunci când ne-am ținut de mâna pentru prima dată am simțit o pace și o energie inexplicabile. Am simțit că ne cunoșteam deja”, a povestit Rodriguez, într-un interviu pentru Vogue Arabia.

Foto: Instagram/@georginagio

