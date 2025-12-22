  MENIU  
Tylor Chase, fost actor Nickelodeon, trăiește pe străzi: „Este dureros și șocant". Mama lui spune că are nevoie de îngrijiri medicale pe care le refuză

Tylor Chase, fost actor Nickelodeon, trăiește pe străzi: „Este dureros și șocant”. Mama lui spune că are nevoie de îngrijiri medicale pe care le refuză

Adelina Duinea
Actualizat 22.12.2025, 10:31

Tylor Chase, fost actor Nickelodeon, a fost găsit fără adăpost, trăind pe străzile din Los Angeles, într-un videoclip surprins și distribuit de un fan pe TikTok.

Tylor Chase, fost actor Nickelodeon, trăiește pe străzi

Tylor Chase, care l-a interpretat pe Martin Qwerly în serialul Nickelodeon „Ned’s Declassified School Survival Guide”, în anii 2000, a fost surprins locuind pe străzile din Los Angeles.

Videoclipul a stârnit îngrijorare în rândul celor care l-au cunoscut și apreciat pe Tylor. Bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost subiect de discuție pentru foștii săi colegii, actorii Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee și Lindsey Shaw, în cadrul podcastului „Ned’s Declassified Survival Guide”.

„Am primit niște vești proaste la începutul acestei săptămâni despre dragul nostru prieten Tylor Chase. A fost mult de procesat pentru mine. Când am văzut prima dată, am fost furios, pentru că mi-am zis: de ce să pui o cameră în fața cuiva în momentele sale grele? Dar apoi am fost supărat pe mine însumi pentru că mă simt neputincios, pentru că nu am simțit că aș putea face prea multe”, a recunoscut Daniel Curtis Lee.

Citește și: Fostul pilot NASCAR Greg Biffle, soția sa de origine română, Cristina Grossu Biffle, și cei doi copii ai lor, au murit într-un accident aviatic

Ce spun foștii lui colegi de la Nickelodeon

Daniel a exprimat apoi sentimente contradictorii. Pe de o parte a spus că este ferm convins că Tylor se poate recupera și că vrea să-l ajute în acest sens. Pe de altă parte, tot el se teme că ar putea fi prea târziu, că intervenția lui doar l-ar enerva pe Chase, iar în final efortul său ar fi o pierdere de timp.

„La început nu am vrut să cred, mă gândeam că doar l-au prins într-un moment nepotrivit. Dar apoi am văzut alte videoclipuri și se pare că trece prin niște probleme. Cred cu tărie că își poate reveni, dar asta este și o dorință din partea mea. Trebuie să mă duc să-l văd. Vreau să-l ajut în această luptă și să încerc să mă conectez cu el cumva. De asemenea, nu vreau să pierd timpul și să-l pun pe jar”, a mai spus Daniel.

Lindsay Shaw a adăugat că vrea, de asemenea, să îl vadă în persoană. „Nu poți face prea multe, dar mi-ar plăcea să merg să vorbesc cu el, să-l privesc în ochi și să-i spun că îl iubesc. Mi-e dor de Tylor, îl iubesc pe Tylor foarte, foarte mult”, a spus ea.

Citește și: Cum a reacționat Ashley Park la idila neașteptată dintre Mindy și Alfie din sezonul 5 „Emily in Paris”: „Pentru a fi protagonistul propriei tale povești, trebuie să-ți sărbătorești și defectele” / Exclusiv

„Este dureros și șocant să vezi unde a ajuns…”

Devon Werkheiser a intervenit: „Este dureros și șocant să vezi unde a ajuns… este greu să vezi pe cineva pe care îl cunoșteai și iubeai într-o perioadă cu adevărat specială, o persoană cu adevărat dulce, că așa a ajuns viața lui. Este greu”.

„Cu toții sperăm că îl putem aduce pe Tylor pe un drum mai bun, vom vedea ce putem face aici”, a adăugat Daniel.

Fanii au vorbit și ei despre tragedie. „Asta chiar îmi frânge inima”, a scris un fan pe Twitter. „Asta m-a făcut atât de trist”, a spus un altul.

De ce a oprit mama lui Tylor Chase strângerea de fonduri pentru el

După ce videoclipul a devenit viral, a fost înființată o strângere de fonduri pentru Tylor, care a fost imediat închisă de mama lui.

„Tylor are nevoie de îngrijiri medicale, nu de bani. Dar el refuză asta”, a declarat mama sa.

„Apreciez efortul vostru. Dar banii nu ar fi un beneficiu pentru el. I-am luat mai multe telefoane, dar le pierde într-o zi sau două. Nu își poate gestiona singur banii pentru medicamente.”

Foto: TikTok

