Russell Brand, acuzat de încă două femei de viol și agresiune sexuală

Adelina Duinea
.

Russell Brand se confruntă cu două noi acuzații de viol și agresiune sexuală, conform AFP și BBC, citate de HotNews.ro. Faptele ar fi avut loc în 2009, iar procesul său este programat pentru ianuarie 2026.

Russell Brand, acuzat de încă două femei de viol și agresiune sexuală

Russell Brand, celebrul actor și comediant britanic, este din nou în mijlocul unui scandal, fiind acuzat de alte două infracțiuni grave: viol și agresiune sexuală. Informația a fost confirmată marți de poliția britanică, informează AFP și BBC, citate de HotNews.ro.

Brand, care are 50 de ani, a respins anterior alte cinci acuzații, ce includeau două de viol, două de agresiune sexuală și una de contact indecent fără consimțământ. Acestea erau legate de patru femei și acopereau o perioadă de șase ani. Totuși, acum se adaugă două noi capete de acuzare în legătură cu alte două femei, ce privesc incidente petrecute în anul 2009.

Primele acuzații și detalii despre proces

Autoritățile britanice au început să investigheze cazul lui Russell Brand în urma unor investigații jurnalistice publicate în septembrie 2023 de Sunday Times, Times și Dispatches de la Channel 4. Procesul legat de primele cinci acuzații este programat să înceapă pe 16 iunie 2026, la Southwark Crown Court. Aceste acțiuni ar fi avut loc între 1999 și 2005, în centrul Londrei și Bournemouth.

Printre cele mai grave acuzații inițiale se numără violul unei femei în Bournemouth, în 1999. Alte două cazuri vizează agresiuni sexuale asupra unei femei și un presupus viol printr-un act sexual oral în Westminster, Londra, în perioada 2004-2005. Aceste detalii au fost prezentate de procurori în timpul investigațiilor.

Noi capete de acuzare

Acum, Brand va apărea din nou în instanță, la Westminster Magistrates’ Court, pe 20 ianuarie 2025, pentru a răspunde celor două noi acuzații. Acestea sunt legate de presupuse incidente din 2009 și implică femei diferite, conform autorităților judiciare britanice.

Cariera lui Russell Brand

Născut în Essex, Russell Brand a câștigat notorietate prin spectacolele sale de stand-up comedy și rolurile din filme precum «Forgetting Sarah Marshall» și «Get Him To The Greek». De asemenea, a fost gazda emisiunilor Big Mouth de la Big Brother (UK) și a lucrat la posturi de radio precum BBC Radio 2 și 6 Music. HotNews.ro menționează că acest caz rămâne în atenția publicului, dată fiind faima internațională a comediantului.

Foto: Profimediaimages.ro

