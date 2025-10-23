Andrei Capatos și-a impresionat tatăl. „La doar 14 ani. Fabulos!” În ce domeniu excelează fiul lui Dan Capatos

Andrei Capatos, fiul celebrului prezentator TV Dan Capatos, se afirmă tot mai puternic în lumea sportului de performanță. La doar 14 ani, tânărul a reușit să câștige primul său turneu la categoria seniori, o performanță rară și impresionantă pentru vârsta lui. Cu ambiție, disciplină și susținerea constantă a familiei, Andrei pare să-și construiască un viitor strălucit pe terenul de tenis.

Performanță remarcabilă la seniori

Recent, Andrei Capatos și partenerul său, Călin Munteanu, au câștigat un turneu la categoria seniori, demonstrând că talentul nu are vârstă. Dan Capatos, mândru de reușita fiului său, a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant: „La doar 14 ani, Andrei Capatos și Călin Munteanu au câștigat primul lor turneu la SENIORI!!! Absolut FA-BU-LOS! Felicitări!”

Această victorie vine după ani de muncă și antrenamente intense. Andrei a participat deja la competiții naționale și internaționale, unde a obținut trofee importante la categoriile de vârstă corespunzătoare.

Sprijinul familiei, esențial în drumul spre succes

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Andrei a vorbit despre sprijinul pe care îl primește din partea părinților. „Mama mă susține mai mult. Fotbalul nu era pentru mine, era dur pentru mine, tenisul e elegant, nu e cu bătaie (…) Tata mă susține în tenis, însă el vrea mai mult fotbal (…) Școala este pe primul loc și după tenisul”, a declarat tânărul sportiv.

Dan Capatos: „Cred că sunt ok ca tată, vreau să fiu prietenul lui!”

Dan Capatos nu ezită să vorbească cu mândrie despre evoluția sa sportivă și despre provocările pe care le implică rolul de părinte. În podcastul lui Cătălin Măruță, Dan Capatos a oferit detalii despre parcursul fiului său și despre modul în care încearcă să-l susțină fără a-i impune presiuni.

Citeşte şi: Dan Capatos a avut grave probleme de sănătate: „Am fost paralizat pe partea stângă”

Citeşte şi: Dan Capatos, imagine rară cu soția sa pe rețelele sociale. „Petrecerea continuă!” Cum a fost surprinsă Monica

Citeşte şi: Ce note a luat fiul lui Dan Capatos, Andrei, la Evaluarea Națională 2025: „Ăsta da motiv de mândrie”

Citeşte şi: Dan Capatos, despre povestea de dragoste cu soția sa: „Avea nuntă şi a trebuit să o anuleze”

„Andrei e cu tenisul, da. Trage tare. La 10 ani a ajuns până pe locul 12 pe țară, acum are 12 ani, să vedem ce demonstrează. A plecat de pe locul 450, evoluează frumos”, a spus Capatos, evidențiind progresul constant al fiului său în clasamentele naționale. Deși este implicat emoțional în parcursul sportiv al lui Andrei, prezentatorul recunoaște că încearcă să păstreze un echilibru între susținere și autonomie.

„Cred că sunt ok ca tată, vreau să fiu prietenul lui. Nu știu, asta e dilema viitorului, cum ar trebui să fiu ca să reușesc să țin lucrurile sub control, pentru că am văzut foarte multe cazuri în jurul meu în care 7 ani, 10 ani, 14 ani de educație sunt distruși de șase luni de anturaj greșit”, a mărturisit el.

Capatos a vorbit și despre presiunea numelui pe care Andrei o resimte, fiind fiul unei persoane publice. „Încă încerc să găsesc o cale în care să nu intru cu picioarele în viața lui. Trebuie să aibă personalitate, să aibă alegerile lui, și la mine, probabil ca și la tine, se vor lupta foarte mult cu apăsarea numelui. Orice intruziune de genul ăsta va fi resimțită din partea lui mult mai puternic.”

Ce probleme de sănătate are Andrei

Pe lângă performanțele sportive, Andrei se confruntă și cu o problemă de sănătate moștenită de la tatăl său.

„A moștenit pe linie paternă, de la mine, o valoare a colesterolului mai mare. Asta este moștenire. Până la vârsta de 12 ani nu are rost să intervii cu medicamente, iar sportul ajută”, a explicat Capatos, subliniind importanța activității fizice în menținerea sănătății fiului său.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News