Dorian Popa și iubita lui, Andreea, apariție surprinzătoare. Ea în alb, el la costum. Internauții au reacționat imediat: „Casă de piatră!” / „Ce nu faci cu una în 10 ani faci cu alta în 5 luni”

Dorian Popa și iubita lui, Andreea, au generat confuzie cu ultima lor apariție din mediul online. Ea în alb, el la costum, pășind pe scările unei clădiri cu steagurile României și Uniunii Europene arborate la intrare. Mesajele de „Casă de piatră!” nu au întârziat să apară.

Dorian Popa și iubita lui, Andreea, apariție surprinzătoare. Ea în alb, el la costum

Dorian Popa și iubita lui, Andreea (26 de ani), au stârnit confuzie pe rețelele sociale cu ultima lor apariție. Ea a purtat o rochie albă cu umerii goi, sandale nude și clutch strălucitor, el un costum negru, cămașă albă și papion. Majoritatea a presupus că perechea s-a căsătorit.

„Casă de piatră!”, a comentat vloggerul Bisoi Petrut, unul dintre prietenii lui Dorian.

„Multe bucurii împreună, fericire și să vă respectați unul pe altul. Respectul este punctul cel mai important într-o căsnicie”, a fost un alt mesaj.

„Ce nu faci cu una în 10 ani faci cu alta în 5 luni”

„Ce nu faci cu una în 10 ani faci cu alta în 5 luni”, a fost un alt comentariu. Persoana a făcut referire la fosta relație a lui Dorian cu Claudia Iosif (Babs), care a durat 11 ani.

„Superbi puțin spus! Cine a spus că poți sta cu o persoană 20 ani și nu realizezi ceea ce realizezi cu alta în 2 luni, mare adevăr a grăit! Vorbesc din propria experiență! Bravo și casă de piatră!”, a comentat o altă persoană.

„Atunci când te măriți nu ai gentuță în mână”

Alte persoane au realizat de ce imaginile n-aveau cum să fie de la cununia celor doi. În primul rând, „miresei” îi lipsește buchetul din mâini.

„Unde a spus el că s-a căsătorit, oamenilor??? A fost doar îmbrăcat elegant pentru ceva! Uitați-vă la fețele lor, mai precis la urechi, veți vedea că pare fals videoclipul… în spate este un pian și niște cadre cu niște postere de la vreun film sau o scena de teatru, plus că atunci când te măriți nu ai gentuță în mână, ci buchetul micuț de flori!”, a comentat cineva în dreptul postării.

Mama lui Dorian Popa o adoră pe logodnica lui

Dorian Popa a confirmat relația cu Andreea la începutul lunii martie. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, vloggerul a publicat la Instagram Story o fotografie cu mama și cu iubita lui. Ulterior, protagonistul din „Pariu cu viața” a publicat pe Instagram un videoclip cu el și cu Andreea plimbându-se prin Berlin.

„E foarte frumoasă, e top-model. Ea nu vrea să apară, să știi că nu îi place. Și am întrebat-o: «Dar de ce, Andreea? Ai furat ceva? Ai făcut ceva? Foarte bine, să te arate! Eu sunt mulțumită că te arată!»”, a dezvăluit Luminița Popa, mama lui Dorian Popa.

Dorian Popa a anunțat în luna iunie că el și iubita lui, Andreea, studentă la Medicină, s-au logodit. Anunțul a venit la scurt timp după ce și-au confirmat relația, care nu ar fi mai lungă de un an.

