Claudia Iosif, neîncrezătoare în relaţia dintre Dorian Popa şi Andreea, deşi s-au logodit: „Şi eu am primit un inel în primul an”. A refuzat căsătoria cu artistul!

Recent, Dorian Popa s-a logodit cu iubita lui, Andreea, la doar un an de la începutul relaţiei lor. Multe persoane au fost încântate de această evoluție rapidă, dar se pare că acelaşi lucru se întâmplase şi în relaţia artistului cu Claudia Iosif. Babs a dezvăluit despre cum a primit și ea un inel de logodnă de la Dorian, dar chiar şi aşa, a refuzat să facă următorul pas alături de el.

„Şi eu am primit un inel în primul an de relaţie”

Deși Dorian Popa și Claudia Iosif au avut o relație de 9 ani, iar despărțirea lor a fost una liniștită și fără scandaluri publice, Babs nu a putut să rămână indiferentă la vestea logodnei dintre Dorian și Andreea.

În cadrul emisiunii „Un Show Păcătos”, fosta iubită a artistului a făcut o declarație incendiară, lăsând să se înțeleagă că decizia lui Dorian de a se căsători cu iubita sa, la doar un an de relație, nu este deloc o surpriză pentru ea, având în vedere că și ea a primit un inel de logodnă în primul an de relație, dar a refuzat să facă acest pas.

„Nu pot să îmi dau cu părerea, pentru că a trecut foarte mult timp. Se fac doi ani de când ne-am despărțit. Nu vreau să spun ceva nelalocul lui. Și eu am primit un inel în primul an de relație și nu am semnat nimic, pentru că eu nu mi-am dorit”, a spus Claudia Iosif, potrivit spynews.ro, lăsând să se înțeleagă că pentru ea logodna nu a fost un pas necesar în relația cu Dorian, chiar dacă acesta își dorea foarte mult să o facă.

Reacția mamei lui Dorian Popa la logodnă

Deși Claudia Iosif nu a fost impresionată de logodna lui Dorian, mama acestuia a avut o reacție pozitivă. Mamişor este foarte apropiată de Andreea și susține cu toată inima relația fiului ei. Aceasta a declarat că, deși vestea logodnei a fost o surpriză pentru ea, este fericită că Dorian a găsit pe cineva cu care se înțelege atât de bine.

„Da, este o noutate și pentru mine, că n-am văzut ce-au făcut ei în ultimul timp. Ne vedem mai rar, ei sunt foarte ocupați. Eu, punctul meu de vedere, mi l-am spus demult: sunt foarte încântată de relație. Soacră, oricum, mă consider și pentru Andreea, soacră în sensul drăgălaș al cuvântului, nu în sens peiorativ”, a declarat mama lui Dorian Popa pentru Spynews.ro.

Dorian Popa şi Claudia Iosif s-au despărţit după 11 ani de relaţie

După 11 ani de relație, Dorian Popa și Claudia Iosif au încetat să mai formeze un cuplu. La scurt timp după separare, Babs a plecat din casa artistului din Domnești, lângă București, și s-a mutat la șase kilometri de el, într-o nouă casă pe care a amenajat-o după bunul ei plac.

„Nu (n.r. nu mai există cale de împăcare)! Totul s-a consumat și am rămas în relații bune! Oamenii când nu mai funcționează 100% bine trebuie să se despartă!”, a scris Babs pe contul ei personal de Instagram, la puţin timp după despărţire.

„Eu cred că poate să existe prietenie. Poate nu e prietenia aia la cataramă, dar un soi de amiciție, bazată pe respect și pe anii ăia mulți care s-au consumat între două entități trebuie să existe. Ar fi penibil acum să vin să spun că lucrurile s-au terminat ca-n basme, nu s-au terminat ca în basme, dar asta nu înseamnă că după ce am realizat că s-au terminat nu putem să nu ne scuturăm un pic, să ne dăm două palme și să spunem dacă s-au terminat, de ce să continuăm?”, spunea Dorian Popa în cadrul unui podcast, potrivit digifm.ro.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

Urmărește-ne pe Google News