Laura Cosoi știe deja sexul celui de-al cincilea copil. „Le facem fetițelor o surpriză!” Actrița va naște în iulie

Laura Cosoi (44 de ani) este nerăbdătoare să devină din nou mamă și trăiește cu emoție fiecare etapă a celei de-a cincea sarcini. Actrița a vorbit recent despre evoluția sarcinii, despre starea ei de sănătate și despre planurile pe care le are înainte de a deveni din nou mamă.

Laura Cosoi știe deja sexul copilului

Laura Cosoi trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Vedeta este însărcinată pentru a cincea oară și, deși ea și soțul ei au aflat deja sexul bebelușului, au decis să nu îl facă public încă. În schimb, pregătesc un moment special pentru cele patru fetițe ale lor, care vor afla vestea în curând.

„Am aflat ce o să avem, dar le facem fetițelor o surpriză, peste vreo două săptămâni. Ele încă nu știu, iar apoi o să anunțăm peste tot. Era simplu să le spunem, dar eu așa sunt, îmi place simbolistica, îmi place ca nimic să nu fie întâmplător și să marchez momentele importante”, a spus Laura Cosoi, pentru Spynews.ro.

Ultimul spectacol înainte de concediul prenatal

Actrița se află în plină activitate, chiar dacă sarcina a ajuns deja în luna a șasea. Laura a povestit că se pregătește să urce pe scenă pentru ultima dată înainte de a intra în concediu prenatal.

„Mă simt foarte bine, mulțumesc. Iată că acum sunt la Iași, la 7 seara am spectacol. Este practic ultimul spectacol, pentru că după intru în concediu prenatal”, a declarat vedeta.

Chiar dacă rolul ei din spectacol este cel al unei amante, Laura spune că reușește să își ascundă burtica datorită costumului special. „O amantă cu burtica la gură, nu prea, dar am un costum care mă acoperă bine, deci e totul în regulă.”

O sarcină ușoară și multă recunoștință

Laura Cosoi mărturisește că această sarcină este una dintre cele mai line pe care le-a avut, lucru care îi permite să rămână activă și implicată în proiectele sale.

„Cumva, fiecare sarcină are particularități, dar, per total, toate au fost foarte ok. Nu am avut riscuri, probleme… Sarcina asta e una dintre cele mai ușoare, ca primele două”, a spus ea.

Chiar și așa, vedeta recunoaște că și-ar dori mai mult timp liber pentru a se bucura de această perioadă specială: „Aș vrea să am momente mai libere, să mă pot bucura de sarcină mai mult.”

Planuri pentru momentul nașterii și numele bebelușului

Laura Cosoi a dezvăluit că va naște în luna iulie, la mijlocul verii. Deși are deja o variantă de nume, decizia finală va fi luată împreună cu familia.

„Ne-am gândit și la nume, am o variantă, dar așteptăm să vedem dacă se confirmă în familie. Sunt mai multe păreri, nu poți să hotărăști singur”, a explicat actrița.

Foto – Facebook / Instagram

