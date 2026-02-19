Călin Donca, mesaj pentru Dorian Popa, înainte de întâlnirea lor de la tribunal: „Va trebui să dai socoteală”. De ce l-a dat afaceristul în judecată pe vlogger

Călin Donca și Dorian Popa se vor confrunta în instanță pe 10 martie. Afaceristul îl acuză pe vlogger că i-a afectat imaginea și afacerea prin declarații false făcute în urmă cu trei ani.

Călin Donca, mesaj pentru Dorian Popa, înainte de întâlnirea lor de la tribunal

Pe 10 martie, Călin Donca și Dorian Popa se vor întâlni la tribunal, după un conflict public izbucnit în urmă cu trei ani. Afaceristul îl acuză pe vlogger că i-a afectat imaginea și afacerea cu declarații nefondate. Detalii despre acest caz au fost dezvăluite de Spynews.

Totul a început în 2023, când Dorian Popa l-a acuzat pe Călin Donca de înșelăciune, susținând că a fost păcălit după ce a investit în afacerea acestuia cu panouri fotovoltaice. De cealaltă parte, Donca l-a contrazis, afirmând că Popa a avut un rol limitat, doar de promovare, și că acuzațiile sunt calomnioase.

Afaceristul a decis să ia măsuri legale, iar procesul ajunge acum într-o etapă crucială. „Doriane, mai ții minte, în urmă cu trei ani, când spuneai de așa-zisa escrocherie cu panourile? (…) Tu ai mințit o țară întreagă, motiv pentru care eu te-am dat în judecată, iar pe 10 martie, trebuie să ne prezentăm la domnul judecător și va trebui să dai socoteală, pentru că ai mințit o țară întreagă”, a scris Călin Donca pe Instagram, conform sursei citate.

Călin Donca l-a ironizat pe Dorian Popa cu altă ocazie

Rivalitatea dintre cei doi nu s-a limitat doar la declarații. În urmă cu câteva luni, Călin Donca l-a ironizat pe Dorian Popa după ce acesta a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare. Într-un videoclip publicat online, Donca a apărut la volanul mașinii sale, purtând un halat, o referire subtilă la un moment similar din viața lui Popa. „Deja am început și eu, ca și tine, tot în halat am învățat să merg cu supercar-ul. (…) Am înțeles că ai luat opt luni de condamnare, să știi că nu mă bucur de răul tău”, a comentat afaceristul.

Procesul promite să aducă noi clarificări asupra conflictului dintre Călin Donca și Dorian Popa, iar data de 10 martie este una importantă pentru ambele părți.

