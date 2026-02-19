Cerasela Iacob, fostă concurentă de la „Insula Iubirii”, sezonul 6, a anunțat pe rețelele sociale că este însărcinată pentru prima dată. A dezvăluit vestea printr-o ședință foto emoționantă.

Cerasela Iacob de la Insula Iubirii, sezonul 6, este însărcinată cu primul copil

Cerasela Iacob, fostă concurentă a emisiunii „Insula Iubirii”, trăiește cea mai frumoasă etapă a vieții sale: urmează să devină mamă pentru prima dată. Anunțul emoționant a fost făcut în mediul online, unde Cerasela a împărtășit primele imagini alături de partenerul său. Cei doi au organizat o ședință foto tematică pentru a celebra această veste specială.

Cerasela a făcut publică și prima ecografie a bebelușului, însă viitorii părinți nu au dezvăluit încă dacă vor avea o fetiță sau un băiețel. Pentru fosta concurentă, această etapă marchează un nou început, plin de emoție și bucurie.

De ce s-au despărțit Cerasela și Rareș după Insula Iubirii

Participarea Ceraselei la „Insula Iubirii”, sezonul 6, a fost intens mediatizată. La acel moment, Cersela era într-o relație de doi ani cu Rareș, însă experiența din Thailanda a scos la iveală vulnerabilitățile cuplului. În timpul emisiunii, apropierea Ceraselei de una dintre ispite a dus la momente tensionate între cei doi. „După emisiune, eu cu Rareș am discutat și am ajuns la concluzia că există și posibilitatea ca relația noastră să nu mai existe. Relația noastră este în dubii acum. Acțiunile mele au fost greșite față de el. Recunosc că am exagerat foarte mult”, a declarat Cerasela atunci.

Deși au părăsit împreună insula, relația lor s-a încheiat la câteva luni după întoarcerea acasă. După această despărțire, Cerasela a ales să fie mai discretă cu viața personală. Potrivit Spynews, ea a avut o relație ulterior, însă aceasta nu a funcționat. Acum însă, pare că și-a găsit fericirea alături de actualul partener și este pregătită să își asume noul rol de mamă.

Foto: Instagram

