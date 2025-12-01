Dennis Man și-a cerut iubita în căsătorie. Cum arată inelul de logodnă pe care l-a primit Alexandra

Dennis Man, fotbalistul naționalei României, a cerut-o în căsătorie pe partenera lui, Alexandra Ionela Grigoriță. Tânăra a fost surprinsă cu un inel superb și le-a dat vestea cea mare și urmăritorilor săi de pe Instagram, arătându-le și bijuteria uimitoare pe care a primit-o.

Dennis Man s-a logodit cu iubita lui

Alexandra, iubita lui Dennis Man, a fost cerută în căsătorie și le-a arătat fanilor de pe Instagram inelul superb pe care l-a primit alături de cerere. Anunțul a fost întâmpinat cu mult entuziasm de fani, dar și de prieteni ai cuplului precum Elena Hagi, soția lui Ianis Hagi sau Aza Gabriela, partenera lui Horațiu Moldovan.

Citește și: Ada Dumitru și Marco Marques s-au logodit într-o locație de poveste. „Cea mai tare cerere în căsătorie ever!”

„Sunt fără cuvinte… tot ce pot spune este că acest inel a venit în cel mai frumos, natural și simplu mod, atât de plin de emoție și iubire, exact așa cum am fost mereu. Nu aș putea fi mai fericită și nici nu pot exprima în cuvinte ceea ce simt. Ești totul și vei fi mereu”, a fost descrierea pe care iubita lui Dennis Man a scris-o alături de imagini cu inelul de logodnă.

Cine este Alexandra Ionela Grigoriță

Cei doi sunt împreună de aproape zece ani și s-au cunoscut în Arad, locul în care fotbalistul s-a născut. Pe vremea aceea, sportivul lucra pentru UTA, iar Alexandra a fost alături de el în întreagă carieră, de la transferul la FCSB până la reușitele din afara țării, la Parma și din vara aceasta la PSV Eindhoven.

Cei doi au o poveste de dragoste încă de când erau adolescenți, așa că inelul pe care l-a primit acum Alexandra reprezintă cu atât mai mult cu cât iubirea lor a trecut testul anilor.

Alexandra Ionela Grigoriță a câștigat titlul Miss Arad în 2014 și are 25 de ani. Tânăra a avut mai mult colaborări cu case de modă, însă a preferat să stea departe de ochii publicului larg.

Citește și: Radu Drăgușin s-a logodit cu Ioana Stan. Cum arată inelul de logodnă oferit iubitei sale

Ea este o prezență discretă, care și-a susținut partenerul întotdeauna. Dennis Man a vorbit în trecut despre faptul că nu obișnuiește să își facă planuri pe termen lung, însă pare acum, fotbalistul știe exact ce își dorește de la viață.

Cei doi au lansat o afacere în 2022: o linie vestimentară intitulată Signed98. Au început să vândă hanorace, tricouri și pantaloni de trening. Conform activității de pe pagina de Facebook a afacerii, lucrurile nu au mers mai departe.

Urmărește-ne pe Google News