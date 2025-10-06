Ada Dumitru și Marco Marques s-au logodit într-o locație de poveste. „Cea mai tare cerere în căsătorie ever!”

Ada Dumitru, fostă concurentă de la Survivor 2023 și fiica vitregă a actorului Bebe Cotimanis, s-a logodit cu iubitul ei, Marco Marques, într-o locație de poveste.

Ada Dumitru și Marco Marques s-au logodit după doi ani de relație

Ada Dumitru a spus „DA” într-un safari din Tanzania. Actrița și iubitul ei, Marco Marques, formează un cuplu de mai bine de doi ani. Vezi cum arată inelul de logodnă în galeria foto de mai sus!

Cererea în căsătorie a avut loc în prezența mai multor girafe, iar întreg momentul a fost filmat. Actrița este surprinsă țopăind de fericire și aruncându-se în brațele logodnicului ei.

Postarea are mii de aprecieri și sute de comentarii de felicitări. Printre cei care au felicitat perechea s-au numărat mama Adei, actrița Iulia Dumitru, și tatăl ei vitreg, actorul Bebe Cotimanis.

„Felicitări! Să vă iubiți o viață întreagă!”, a comentat Bebe Cotimanis.

„PLÂNG DIRECT”, a scris Iulia Dumitru.

„Cea mai tare cerere în căsătorie ever!”, a scris un alt urmăritor.

Cuplul a mai fost felicitat de actrițele Cătălina „Jojo” Grama, Paula Chirilă și Anca Dinicu, printre mulți alții.

Cu ce se ocupă Ada Dumitru și Marco Marques

După ce a fost cerută, Ada a publicat încă un videoclip, în care a făcut haz pe seama manichiurii sale. „M-a cerut de nevastă și am manichiură de zici că sunt mamaie când se făcea recolta de cartofi”, a glumit actrița.

„Dacă ți-aș fi zis «fă-ți unghiile», ai fi știut 100%”, a comentat Marco Marques în dreptul postării.

„Pentru așa moment unic nici nu mai contează manichiura!”, a scris și mama actriței în dreptul postării.

Ada Dumitru și Marco Marques formează un cuplu din vara anului 2023 și sunt ambii pasionați de călătorii și de activități extreme.

Ada Dumitru este actriță și creatoare de conținut online. Pe contul lui de Instagram, Marco Marques spune despre el că este „explorator”.

Foto: Instagram/@ada_dumitru

