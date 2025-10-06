Ada Dumitru și Marco Marques s-au logodit într-o locație de poveste. „Cea mai tare cerere în căsătorie ever!”

După ce a fost cerută, Ada a publicat încă un videoclip, în care a făcut haz pe seama manichiurii sale. „M-a cerut de nevastă și am manichiură de zici că sunt mamaie când se făcea recolta de cartofi”, a glumit actrița.
„Dacă ți-aș fi zis «fă-ți unghiile», ai fi știut 100%”, a comentat Marco Marques în dreptul postării.
„Pentru așa moment unic nici nu mai contează manichiura!”, a scris și mama actriței în dreptul postării.
Ada Dumitru și Marco Marques formează un cuplu din vara anului 2023 și sunt ambii pasionați de călătorii și de activități extreme.
Ada Dumitru este actriță și creatoare de conținut online. Pe contul lui de Instagram, Marco Marques spune despre el că este „explorator”.
