Ce relație frumoasă au fiicele lui Bebe Cotimanis. Ada Dumitru, urare în lacrimi pentru aniversarea Adelei Cotimanis / Video

Bebe Cotimanis are trei copii, doi biologici și unul vitreg. Deși nu au copilărit împreună, fiicele sale, Adela Cotimanis și Ada Dumitru, au o relație foarte apropiată. Cu ocazia aniversării de 36 de ani a Adelei, Ada a împărtășit urmăritorilor săi din mediul online cât de mult își apreciază și iubește sora vitregă.

Din prima căsnicie, Bebe Cotimanis are o fiică, Adela Cotimanis, care a împlinit 36 de ani pe 7 septembrie 2023. Din al doilea mariaj cu fosta make-up artistă Florina Mărcuță, actorul mai are un fiu, Matei, în vârstă de 21 de ani. Din anul 2018, Bebe Cotimanis formează un cuplu cu actrița Iulia Dumitru, care are o fiică, Ada, în vârstă de 25 de ani.

Ce relație frumoasă au fiicele lui Bebe Cotimanis. Ada Dumitru, mesaj emoționant pentru aniversarea Adelei Cotimanis

Deși nu au copilărit împreună, Ada Dumitru și Adela Cotimanis au o relație foarte apropiată. Pe 7 septembrie 2023, Adela a împlinit 36 de ani. Cu această ocazie, Ada i-a urat „La mulți ani!” printr-un videoclip pe Instagram.

Vizibil emoționată, Ada a mărturisit că întotdeauna și-a dorit să aibă „pe cineva”, ea copilărind singură la părinți. Bebe Cotimanis și mama ei, Iulia, au devenit un cuplu într-o perioadă agitată din viața ei. La acea vreme, Iulia a sfătuit-o pe Ada să ia legătura cu Adela, care a devenit nu doar o soră vitregă, ci și una dintre cele mai apropiate prietene ale ei.

Inițial, fosta concurentă de la „Survivor România” a mărturisit că nu a știut cum să comunice cu Adela. Ada povestește că ea a fost dintotdeauna mai băiețoasă, spre deosebire de Adela, care este stilist.

„De când a intrat în viața mea, am împărtășit tot. Am călătorit în toată lumea împreună. Am trăit momente grele împreună, momente de cumpănă, dar și momente superbe. Ne împărtășim gândurile, greutățile și bucuriile. Lucrăm împreună. Am trecut prin momente de fericire de îți vine să ieși afară să urli. Am petrecut vacanțe, carantine, situații critice, am luat decizii împreună”, povestește Ada Dumitru, cu lacrimi în ochi.

Adela Cotimanis, atac de panică din cauza unei farse de 1 Aprilie

În același videoclip, Ada a povestit că, la un moment dat, Adela nu a vorbit o lună cu ea după o farsă de 1 Aprilie. După ce a chemat-o pe Adela la ea, pe motiv că un bărbat se află la ea la ușă, Ada s-a machiat și a așteptat-o întinsă pe podea. Din cauza farsei, Ada povestește că Adela a făcut un atac de panică.

„E foarte specială. O iubesc foarte mult. E sora mea, aș face orice pentru ea. Toată viața mi-am dorit să am așa ceva. Asta este povestea mea de dragoste care am crezut că n-o să existe niciodată. Uite că la 20 de ani a venit. Am o soră și e ziua ei și îi doresc «La mulți ani!»”, a mai declarat Ada Dumitru, pe Instagram.

În descrierea postării, Ada Dumitru a scris: „Povestea noastră. La mulți ani, Adela!”. Actrița a încheiat descrierea cu un mesaj pentru fratele lor mai mic: „Matei, te iubim”.

În secțiunea de comentarii, Adela Cotimanis a scris: „Sora meaaa, nu înțelegeam de ce nu mă suni să îmi zici «La mulți ani!». Credeam că m-ai uitat! Te iubesc! Mi-au dat lacrimile!”. „M-am emoționat cum nu am cuvinte”, a comentat și actorul Bebe Cotimanis.

Foto: Instagram